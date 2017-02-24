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КХЛ. Минское «Динамо» показывает худший результат в плей-офф в истории
25.02.2017 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» проиграло третий матч в серии с «Локомотивом» и показывает худший результат в плей-офф в истории.
На данный момент на счету подопечных Крэйга Вудкрофта 4:14 в графе заброшенных и пропущенных шайб.
До этого худшим результатом после трех игр было 3:8 в серии с московским «Динамо» в сезоне 2011/12 годов.
В прошлых сериях с ярославским «Локомотивом» и «Йокеритом» после трех поединков счет в серии составлял 2-1 и 1-2 соответственно.
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Минское «Динамо» проиграло третий матч в серии с «Локомотивом» и показывает худший результат в плей-офф в истории.
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