Минское «Динамо» проиграло третий матч в серии с «Локомотивом» и показывает худший результат в плей-офф в истории.

На данный момент на счету подопечных Крэйга Вудкрофта 4:14 в графе заброшенных и пропущенных шайб.

До этого худшим результатом после трех игр было 3:8 в серии с московским «Динамо» в сезоне 2011/12 годов.

В прошлых сериях с ярославским «Локомотивом» и «Йокеритом» после трех поединков счет в серии составлял 2-1 и 1-2 соответственно.

Календарь минского «Динамо»