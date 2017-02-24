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КХЛ. Петтерссон улетел в Швецию на дополнительное обследование
25.02.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Фредрик Петтерссон улетел в Швецию на дополнительное обследование.
Об этом сообщил комментатор матча «Динамо» Минск – «Локомотив» Александр Цвечковский со ссылкой на пресс-службу клуба.
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Нападающий минского «Динамо» Фредрик Петтерссон улетел в Швецию на дополнительное обследование.
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