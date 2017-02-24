Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (1:5, 0-3 в серии).

– Что тут говорить… Нужно извиниться перед болельщиками. То, что мы показали сегодня – не хоккей. Не знаю, чего нам не хватило. Плохо играли.

В какие-то моменты проблески были. Вроде только нащупываем свою игру, потом бам и удаление придумываем. И вновь сбивается игра.

Что сделать, чтобы вернуться в серию? Нужно отдохнуть и привезти мозги в порядок, выходить и биться. Терять уже нечего. Нужно сделать все что можно и нельзя и выполнять тренерскую установку, – сказал Лисовец.