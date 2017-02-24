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НБА. «Даллас» против «Нового Орлеана», «Хьюстон» примет «Миннесоту» и другие матчи
25.02.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу, 25 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Даллас» примет «Новый Орлеан» Энтони Дэвиса и ДеМаркуса Казинса, «Хьюстон» Джеймса Хардена сыграет с борющейся за попадание в плей-офф «Миннесотой».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В субботу, 25 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Даллас» примет «Новый Орлеан» Энтони Дэвиса и ДеМаркуса Казинса, «Хьюстон» Джеймса Хардена сыграет с...
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