﻿ НБА. «Даллас» против «Нового Орлеана», «Хьюстон» примет «Миннесоту» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Даллас» против «Нового Орлеана», «Хьюстон» примет «Миннесоту» и другие матчи

25.02.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу, 25 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Даллас» примет «Новый Орлеан» Энтони Дэвиса и ДеМаркуса Казинса, «Хьюстон» Джеймса Хардена сыграет с борющейся за попадание в плей-офф «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

Сакраменто – Шарлотт
Дата проведения
26 февраля, 01.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

 

Орландо – Атланта
Дата проведения
26 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

 

Нью-Йорк – Филадельфия
Дата проведения
26 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

 

Майами – Индиана
Дата проведения
26 февраля, 04.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

 

Даллас – Новый Орлеан
Дата проведения
26 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

 

Кливленд – Чикаго
Дата проведения
26 февраля, 04.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

 

Хьюстон – Миннесота
Дата проведения
26 февраля, 05.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

 

Голден Стэйт – Бруклин
Дата проведения
26 февраля, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В субботу, 25 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Даллас» примет «Новый Орлеан» Энтони Дэвиса и ДеМаркуса Казинса, «Хьюстон» Джеймса Хардена сыграет с...

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