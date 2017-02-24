Нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон оценил игру команды в матче с «Локомотивом» (1:5, 0-3 в серии).

- Что происходит?

– Я не знаю, что происходит с командой. «Локомотив» обыгрывает нас во многих эпизодах. И это очень разочаровывает.

- Есть ли какие-то предпосылки, что вы победите в четвертом матче и попытаетесь развернуть ход серии?

– У нас есть моменты – только мы не можем их реализовать. Даже в сегодняшнем матче были хорошие эпизоды в нашем исполнении. Реализуй мы парочку – и могли переломить ход встречи. К сожалению, «Локомотив» хорошо контролировал игру, и нам не удалось зацепиться за результат. Мы просто обязаны выиграть в четвертом матче. Никто не хочет уезжать домой – все хотят оставаться в плей-офф. Думаю, у нас есть шанс на успех.

- В чем сила «Локомотива»?

– Они хорошо играют в защите, играют дисциплинированно и реализовывают свои моменты, в отличие от нас.

- Команда способна психологически перевернуть ход серии?

– Мы будем делать все, чтобы победить в следующем матче. И тренеры тоже приложат все усилия для успеха, – сказал Эллисон.