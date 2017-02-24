Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями после поражения от «Локомотива» (1:5, 0-3 в серии).

– В первую очередь поздравляю Алексея с победой его команды. Что могу сказать? У нас не было достаточного желания. В плей-офф команда должна играть абсолютно по-другому, абсолютно не так, как мы играли сегодня. Мы не для этого пытались построить команду за прошедший год. Команда должна играть с характером, желанием, большим рвением. К сожалению, сегодня мы этого не видели. Жаль, что ребята на протяжении серии этого пока что не поняли и не понимают.

Сегодня «Локомотив» выиграл за счет игры в неравных составах. Они переиграли нас и в большинстве, и в меньшинстве. Также «Локомотив» хорошо воспользовался своими шансами и не позволил воспользоваться нашими.

То, что было сегодня, непохоже на игру команды, стоящей на краю пропасти и которой нужно изо всех сил стараться выиграть.

- Сегодняшнее отсутствие Палушая связано с медицинскими показаниями?

– Да.

- Есть ли вероятность его возвращения к понедельнику.

– Надеемся, что так и будет. Он восстановится со дня на день.

- Перед плей-офф вы сказали, что «Динамо» готово на 100 процентов. Нет ли противоречия со счетом 0:3 в серии?

– Я могу сказать, что мы готовы, но, к сожалению, пока что у нас не получается реализовать свои возможности. Мы играем как можем. Но в плей-офф ты должен уметь встать, показать свой характер, выйти на игру, настроиться на соперника. И дело не в том, как Алексей разобрал нашу команду. Просто пока ребята не готовы показать свой характер, а сейчас это важно. Не надо путать это с недоподготовкой к этим матчам. Нет, не в этом дело.

- Что планируете делать, чтобы изменить психологическое состояние команды?

– Когда ты стоишь на краю пропасти, я не думаю, что тебе нужен кто-то для психологической помощи. Если ты профессионал, то должен сам выйти и доказать. Должен играть за себя, за команду, за болельщиков. Если ты к этому не готов, то ты определенно не профессионал. Ответ будет «нет»: я не буду дополнительно мотивировать игроков. Они знают, за что играют и знают, как должны это делать.

- Были ли в вашей карьере ситуации, когда вы стояли на краю пропасти и вам удалось отойти от него?

– Я сражаюсь всю свою жизнь, поэтому я знаю, что такое характер бойца. При счете 0:3 серия может быть закончена лишь только в том случае, если игроки решат для себя, что мы уступили эту серию и опустят руки. Я надеюсь, что в нашей раздевалке гораздо больше характера, чем ребята показывают в этой серии. В плей-офф игру ведут только настоящие мужчины, которые хотят победить. Если ты этого хочешь, то ты будешь это делать. Нет никакой волшебной речи или таблетки. Надеюсь на то, что они готовы выйти и попытаться переломить ход серии. Но пока, к сожалению, я этого не видел.

– После последних двух матчей Скривенс покидал лед первым и не благодарил болельщиков. Прав ли он был?

– Во-первых, я об этом не знал. Во-вторых, Бен – не тот парень, который будет показывать неуважение к болельщикам, клубу, команде. Думаю, он просто был невероятно расстроен. Возможно, это как-то может объяснить твое объяснение, – сообщил Вудкрофт.