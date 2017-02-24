Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов оценил игру команды в матче с минским «Динамо» (5:1, 3-0 в серии).

– Хорошая атмосфера на стадионе, была сильная поддержка болельщиков. Поэтому и игра такая получилась – нервная, с множеством удалений. Хорошо, что выиграли сегодняшний матч. Готовимся к следующему.

- Не скучно ли вам, учитывая результат последних двух матчей?

– Я, конечно, понимаю, что вы пытаетесь недооценить минчан, но «Динамо» – сильная команда, которая играет сильно. Игра у них хорошая. Так получается просто, что в последних встречах мы используем свои моменты. Поверьте: игры очень сложные и тяжелые. «Динамо» настраивается и играет очень мощно. Просто пока что мы справляемся – вот и все.

- Согласны ли, что рецепт успеха «Локомотива» заключается в хорошем изучении системы «Динамо» и эффективном противодействии ей?

– Любой штаб перед плей-офф разбирает конкретную команду по всей широте аспектов. Я уверен, я знаю, и я вижу, что нас разобрали точно так же. Игроки выполняют установку – это главное.

- Ильенко покидал лед хромая.

– Посмотрим, пока не могу сказать. Врачи разберутся и будем смотреть, – сказал Кудашов.