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Андрей Колесников: «Комментариев нет»

25.02.2017 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Колесников оказался комментировать результат матча с «Гомелем» (0:3, 0-1 в серии).

«Комментариев нет», – сообщил Колесников.

Напомним, по ходу прошлогоднего плей-офф Колесников также отказывался от комментариев на послематчевых пресс-конференциях.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Колесников оказался комментировать результат матча с «Гомелем» (0:3, 0-1 в серии).

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