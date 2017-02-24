|
Андрей Колесников: «Комментариев нет»
25.02.2017 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Металлурга» Андрей Колесников оказался комментировать результат матча с «Гомелем» (0:3, 0-1 в серии).
«Комментариев нет», – сообщил Колесников.
Напомним, по ходу прошлогоднего плей-офф Колесников также отказывался от комментариев на послематчевых пресс-конференциях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Металлурга» Андрей Колесников оказался комментировать результат матча с «Гомелем» (0:3, 0-1 в серии).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии