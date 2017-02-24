﻿ НХЛ. «Лос-Анджелес» примет «Анахайм», «Нэшвилл» – «Вашингтон», «Торонто» – «Монреаль» и другие матчи. 21.by
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НХЛ. «Лос-Анджелес» примет «Анахайм», «Нэшвилл» – «Вашингтон», «Торонто» – «Монреаль» и другие матчи

25.02.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес – Анахайм
Дата проведения
26 февраля, 00.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Вашингтон
Дата проведения
26 февраля, 01.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Рейнджерс
Дата проведения
26 февраля, 01.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Айлендерс
Дата проведения
26 февраля, 01.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Монреаль
Дата проведения
26 февраля, 03.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Филадельфия
Дата проведения
26 февраля, 04.00, «Heinz Field»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Сан-Хосе
Дата проведения
26 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Баффало
Дата проведения
26 февраля, 06.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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