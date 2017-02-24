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Чемпионат Франции. «Нанси» принимает «Тулузу» и другие матчи
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В 27-м туре чемпионата Франции «Ницца» сыграет с «Монпелье», «Монако» встретится с «Генгамом», а «ПСЖ» будет противостоять «Марселю».
Чемпионат Франции
27-й тур
- Дата проведения
-
25 февраля, 22.00, «Марсель Пико»
Нанси –
Черник, Бадила, Кабако, Мюратори, Сету, Диа, Аит-Беннассер, Пюйо, Педретти, Кюффо, Хаджи.
Тулуза –
Лафон, Яго, Мубандже, Амьен Аду, Жюльен, Дурмаз, Бодижер, Трехо, Брэйтуэйт, Делор, Жан.
- Дата проведения
-
24 февраля, 21.00, «Стад ля Божуар»
- Голы:
-
1:0 –
3 Бамму,
1:1 –
37, автогол Дюбуа,
2:1 –
59, пенальти Сала,
3:1 –
79 Пардо.
Нант –
Риу, Дюбуа, Вискаррондо, Диего Карлос, Лукас Лима, Илоки (Пардо, 65), Ронжье, Жийе, Томассон (Туре, 82), Бамму, Сала (Накульма, 74).
Дижон –
Рене, Рюфли (Бука-Муту, 12), Лотье, Варро, Абдельхамид, Хаддади, Амальфитано, Бальмон, Бельмонт (Квон Чхан Хун, 64), Тавареш, Дьони.
- Предупреждения:
-
Сала
(35), Лотье
(45), Вискаррондо
(66), Диего Карлос
(76), Абдельхамид
(81).
- Удаление:
-
Дьони
(85).
- Дата проведения
-
24 февраля, 22.45, «Стад де Нис»
- Голы:
-
0:1 –
9 Мунье,
1:1 –
68 Ле Биан,
2:1 –
85 Ле Биан.
Ницца –
Кардиналь, Суке, Бесс, Данте, Далберт, Сипрьен, Оббади (Козьелло, 87), Сери, Эссерик (Срарфи, 88), Донис (Ле Биан, 60), Бельханда.
Монпелье –
Пионнье, Мукиеле, Илтон, Конгре, Руссийон (Деплан, 78), Силла (Долли, 88), Сессеньон, Скири, Будебуз, Ласн, Мунье (Мбенза, 70).
- Предупреждения:
-
Бельханда
(49), Далберт
(71), Силла
(85).
- Дата проведения
-
25 февраля, 19.00, «Рудуру»
- Голы:
-
0:1 –
24 Глик,
0:2 –
86, пенальти Фабиньо,
1:2 –
90 Дидо.
Генгам –
Юнссон, Кербра, Марсал, Икоко, Сорбон, До (Менди, 46), Диалло, Коко (Бенезе, 83), Дидо, Салибур (де По, 83), Бриан.
Монако –
Субашич, Глик, Фабиньо, Сидибе, Жемерсон, Моутинью, Бернарду Силва, Лемар (Мбаппе, 74), Туре, Жермен (Бакайоко, 74), Фалькао (Каррильо, 83).
- Предупреждения:
-
Фабиньо
(33), Икоко
(62), Сидибе
(64), Юнссон
(86), Дидо
(90).
- Дата проведения
-
25 февраля, 22.00, «Рю де Лорьен»
Ренн –
Костиль, Ньяньон, Бааль, Данзе, Бенсебайни, Прцич, Фернандес, Андре, Сьо, Мубеле, Диакаби.
Лорьян –
Лекомт, Туре, Пеберн, Лотоа, Беллюгу, Марво, Кабо, Ле Гофф, Уорис, Муканджо, Коффи.
- Дата проведения
-
25 февраля, 22.00, «стад Жан-Буин»
Анжер –
Мишель, Бурийон, Сиссоко, Бамба, Тома, Мангани, Сантамария, Те, Ндойе, Бамба, Токо-Экамби.
Бастия –
Венсансини, Джику, Эль-Каутари, Бенгтссон, Маранж, Сент-Максимен, Мостефа, Даник, Каюзак, Онианге, Кейта.
- Дата проведения
-
25 февраля, 22.00, «Пьер-Моруа»
Лилль –
Эньема, Баша, Пальмьери, Коршья, Бериа, Амаду, Шека, Ботеак, Бензия, де Превиль, Эль-Гази.
Бордо –
Каррассо, Йованович, Контенто, Гайич, Паллуа, Санкаре, Тулалан, Малком, Вада, Камано, Лаборд.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица лиги 1
Статистика лиги 1
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В 27-м туре чемпионата Франции «Ницца» сыграет с «Монпелье», «Монако» встретится с «Генгамом», а «ПСЖ» будет противостоять «Марселю».
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