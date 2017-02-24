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Чемпионат Франции. «Нанси» принимает «Тулузу» и другие матчи

25.02.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 27-м туре чемпионата Франции «Ницца» сыграет с «Монпелье», «Монако» встретится с «Генгамом», а «ПСЖ» будет противостоять «Марселю».

Чемпионат Франции

27-й тур

Нанси – Тулуза
Дата проведения
25 февраля, 22.00, «Марсель Пико»
превью матча онлайн статистика
НансиЧерник, Бадила, Кабако, Мюратори, Сету, Диа, Аит-Беннассер, Пюйо, Педретти, Кюффо, Хаджи.
ТулузаЛафон, Яго, Мубандже, Амьен Аду, Жюльен, Дурмаз, Бодижер, Трехо, Брэйтуэйт, Делор, Жан.

 

Сент-Этьен – Кан
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика

 

Нант – Дижон 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
24 февраля, 21.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 3 Бамму, 1:1 – 37, автогол Дюбуа, 2:1 – 59, пенальти Сала, 3:1 – 79 Пардо.
НантРиу, Дюбуа, Вискаррондо, Диего Карлос, Лукас Лима, Илоки (Пардо, 65), Ронжье, Жийе, Томассон (Туре, 82), Бамму, Сала (Накульма, 74).
ДижонРене, Рюфли (Бука-Муту, 12), Лотье, Варро, Абдельхамид, Хаддади, Амальфитано, Бальмон, Бельмонт (Квон Чхан Хун, 64), Тавареш, Дьони.
Предупреждения:
Сала (35), Лотье (45), Вискаррондо (66), Диего Карлос (76), Абдельхамид (81).
Удаление:
Дьони (85).
Ницца – Монпелье 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
24 февраля, 22.45, «Стад де Нис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 9 Мунье, 1:1 – 68 Ле Биан, 2:1 – 85 Ле Биан.
НиццаКардиналь, Суке, Бесс, Данте, Далберт, Сипрьен, Оббади (Козьелло, 87), Сери, Эссерик (Срарфи, 88), Донис (Ле Биан, 60), Бельханда.
МонпельеПионнье, Мукиеле, Илтон, Конгре, Руссийон (Деплан, 78), Силла (Долли, 88), Сессеньон, Скири, Будебуз, Ласн, Мунье (Мбенза, 70).
Предупреждения:
Бельханда (49), Далберт (71), Силла (85).
Генгам – Монако 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
25 февраля, 19.00, «Рудуру»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 24 Глик, 0:2 – 86, пенальти Фабиньо, 1:2 – 90 Дидо.
ГенгамЮнссон, Кербра, Марсал, Икоко, Сорбон, До (Менди, 46), Диалло, Коко (Бенезе, 83), Дидо, Салибур (де По, 83), Бриан.
МонакоСубашич, Глик, Фабиньо, Сидибе, Жемерсон, Моутинью, Бернарду Силва, Лемар (Мбаппе, 74), Туре, Жермен (Бакайоко, 74), Фалькао (Каррильо, 83).
Предупреждения:
Фабиньо (33), Икоко (62), Сидибе (64), Юнссон (86), Дидо (90).

 

Ренн – Лорьян
Дата проведения
25 февраля, 22.00, «Рю де Лорьен»
превью матча онлайн статистика
РеннКостиль, Ньяньон, Бааль, Данзе, Бенсебайни, Прцич, Фернандес, Андре, Сьо, Мубеле, Диакаби.
ЛорьянЛекомт, Туре, Пеберн, Лотоа, Беллюгу, Марво, Кабо, Ле Гофф, Уорис, Муканджо, Коффи.
Анжер – Бастия
Дата проведения
25 февраля, 22.00, «стад Жан-Буин»
превью матча онлайн статистика
АнжерМишель, Бурийон, Сиссоко, Бамба, Тома, Мангани, Сантамария, Те, Ндойе, Бамба, Токо-Экамби.
БастияВенсансини, Джику, Эль-Каутари, Бенгтссон, Маранж, Сент-Максимен, Мостефа, Даник, Каюзак, Онианге, Кейта.
Лилль – Бордо
Дата проведения
25 февраля, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика
ЛилльЭньема, Баша, Пальмьери, Коршья, Бериа, Амаду, Шека, Ботеак, Бензия, де Превиль, Эль-Гази.
БордоКаррассо, Йованович, Контенто, Гайич, Паллуа, Санкаре, Тулалан, Малком, Вада, Камано, Лаборд.
Лион – Метц
Дата проведения
26 февраля, 19.00, «Стад де Лион»
превью матча онлайн статистика
Марсель – ПСЖ
Дата проведения
26 февраля, 23.00, «Велодром»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица лиги 1

Статистика лиги 1

 
 
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В 27-м туре чемпионата Франции «Ницца» сыграет с «Монпелье», «Монако» встретится с «Генгамом», а «ПСЖ» будет противостоять «Марселю».

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