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Владимир Цыплаков: «Могли выиграть, но, к сожалению, проиграли»

25.02.2017 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков объяснил причины поражения от «Динамо-Молодечно» (1:2 ОТ, 0-1 в серии).

«Как и предполагалось, игра была тяжелая и равная. У каждой команды были шансы выиграть. Мы могли выиграть, но, к сожалению, проиграли. Реализация большинства хромает. Пять на три нужно, конечно, реализовывать. Будем работать. Обидно, что проиграли первую игру, но серия продолжается. Она будет, надеюсь, длинной и интересной», – сказал Цыплаков.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков объяснил причины поражения от «Динамо-Молодечно» (1:2 ОТ, 0-1 в серии).

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