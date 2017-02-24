Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков объяснил причины поражения от «Динамо-Молодечно» (1:2 ОТ, 0-1 в серии).

«Как и предполагалось, игра была тяжелая и равная. У каждой команды были шансы выиграть. Мы могли выиграть, но, к сожалению, проиграли. Реализация большинства хромает. Пять на три нужно, конечно, реализовывать. Будем работать. Обидно, что проиграли первую игру, но серия продолжается. Она будет, надеюсь, длинной и интересной», – сказал Цыплаков.