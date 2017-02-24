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Максим Рыженков: «Пока с нами мудрый руководитель, который на собственном примере показывает здоровый образ жизни, у нас все получится»

25.02.2017 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков на церемонии награждения «Триумф. Героям спорта» рассказал о росте популярности спорта в стране.

«Сегодняшний триумф это только часть того триумфа, который спортсмены видели на лицах наших болельщиков, когда достигали своих высот. Это триумф тысяч ребятишек, которые воодушевились примером и помчались в секции. Это триумф заполненных арен, на которые стремятся сегодня наши болельщики для того, чтобы посмотреть спортивные мероприятия. Это триумф заполненных спортивных сооружений, где все больше и больше наших граждан оттачивают спортивное мастерство и пропагандируют здоровый образ жизни.

Хочу поблагодарить их за все это, а также сказать, что мы все – одна большая команда: спортсмены, специалисты, тренеры, врачи. Те, кто освещается нас в СМИ. Пока мы единая команда, пока с нами мудрый руководитель, который на собственном примере показывает здоровый образ жизни, у нас все получится. И флаг Беларуси будет сиять в небе выше всех других», – заявил Рыженков.

 
 
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Первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков на церемонии награждения «Триумф.

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