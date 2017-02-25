|
«Нанси» – «Тулуза». Черник провел очередной «сухой» матч
25.02.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Игра регулярного чемпионата Франции «Нанси» – «Тулуза» завершился без забитых мячей.
Таким образом, белорусский голкипер хозяев Сергей Черник оформил очередной «сухой» матч. Статистику выступлений вратаря в этом сезоне смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игра регулярного чемпионата Франции «Нанси» – «Тулуза» завершился без забитых мячей.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии