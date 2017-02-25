﻿ «Нанси» – «Тулуза». Черник провел очередной «сухой» матч. 21.by
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«Нанси» – «Тулуза». Черник провел очередной «сухой» матч

25.02.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Игра регулярного чемпионата Франции «Нанси» – «Тулуза» завершился без забитых мячей.

Таким образом, белорусский голкипер хозяев Сергей Черник оформил очередной «сухой» матч. Статистику выступлений вратаря в этом сезоне смотрите здесь.

Нанси – Тулуза 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
25 февраля, 22.00, «Марсель Пико»
превью матча онлайн статистика
НансиЧерник, Кюффо, Кабако, Бадила (Дианье, 67), Мюратори, Сету, Аит-Беннассер, Педретти, Диа, Хаджи (Манданн, 74), Пюйо (Бюзен, 84).
ТулузаЛафон, Амьен Аду, Яго, Жюльен, Мубандже, Трехо (Тойвонен, 80), Бодижер, Жан, Брэйтуэйт, Дурмаз (Сомалиа, 61), Делор.
Предупреждения:
Брэйтуэйт (42), Яго (69), Педретти (73), Кюффо (82), Лафон (90).
 
 
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Игра регулярного чемпионата Франции «Нанси» – «Тулуза» завершился без забитых мячей.

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