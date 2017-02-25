|
Scores & Video – лучшее мобильное приложение с онлайнами матчей и видео голов
26.02.2017 01:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Обновилось мобильное приложение Scores & Video, позволяющее следить за любым футбольным турниром в мире, находить все видео голов, обсуждать матчи и изучать любую футбольную статистику.
Scores & Video – мультиязычное (12 языков) приложение второго экрана, обладающее
– Онлайн-трансляции матчей, составы и расстановки;
– Видео голов и опасных моментов каждой игры;
– Голосование за исход матчей;
– Полная статистика команд, спортсменов и турниров.
– Обратный отсчет до начала матча;
– Чаты для общения с другими болельщиками;
– Новые push-уведомления: видео голов, составы команд, предупреждение о скором начале матча;
– Возможность подписаться на матч или добавить его в календарь прямо на экране онлайна до его начала;
– Календари всех турниров и турнирные таблицы;
– Телепрограмма матчей. Просто зайдите на страницу матча и узнайте, показывают ли его по телевизору;
– Приложение для Apple Watch
и многое другое.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обновилось мобильное приложение Scores & Video, позволяющее следить за любым футбольным турниром в мире, находить все видео голов, обсуждать матчи и изучать любую...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии