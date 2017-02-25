Обновилось мобильное приложение Scores & Video, позволяющее следить за любым футбольным турниром в мире, находить все видео голов, обсуждать матчи и изучать любую футбольную статистику.

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Scores & Video – мультиязычное (12 языков) приложение второго экрана, обладающее суперсовременным дизайном и очень широким функционалом:

– Онлайн-трансляции матчей, составы и расстановки;

– Видео голов и опасных моментов каждой игры;

– Голосование за исход матчей;

– Полная статистика команд, спортсменов и турниров.

– Обратный отсчет до начала матча;

– Чаты для общения с другими болельщиками;

– Новые push-уведомления: видео голов, составы команд, предупреждение о скором начале матча;

– Возможность подписаться на матч или добавить его в календарь прямо на экране онлайна до его начала;

– Календари всех турниров и турнирные таблицы;

– Телепрограмма матчей. Просто зайдите на страницу матча и узнайте, показывают ли его по телевизору;

– Приложение для Apple Watch

и многое другое.

Скачать Scores&Video на iPhone / iPad

Скачать Scores&Video на Android