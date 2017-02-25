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Scores & Video – лучшее мобильное приложение с онлайнами матчей и видео голов

26.02.2017 01:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Обновилось мобильное приложение Scores & Video, позволяющее следить за любым футбольным турниром в мире, находить все видео голов, обсуждать матчи и изучать любую футбольную статистику.

Скачать Scores&Video на iPhone / iPad

Скачать Scores&Video на Android

Scores & Video – лучшее мобильное приложение с онлайнами матчей и видео голов

Scores & Video – мультиязычное (12 языков) приложение второго экрана, обладающее суперсовременным дизайном и очень широким функционалом:

 – Онлайн-трансляции матчей, составы и расстановки;

 – Видео голов и опасных моментов каждой игры;

 – Голосование за исход матчей;

 – Полная статистика команд, спортсменов и турниров.

 – Обратный отсчет до начала матча;

 – Чаты для общения с другими болельщиками;

 – Новые push-уведомления: видео голов, составы команд, предупреждение о скором начале матча;

 – Возможность подписаться на матч или добавить его в календарь прямо на экране онлайна до его начала;

 – Календари всех турниров и турнирные таблицы;

 – Телепрограмма матчей. Просто зайдите на страницу матча и узнайте, показывают ли его по телевизору;

– Приложение для Apple Watch

и многое другое.

Скачать Scores&Video на iPhone / iPad

Скачать Scores&Video на Android

 
 
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Обновилось мобильное приложение Scores & Video, позволяющее следить за любым футбольным турниром в мире, находить все видео голов, обсуждать матчи и изучать любую...

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