﻿ NHL Stadium Series. «Питтсбург» выиграл у «Филадельфии» в присутствии 67 318 зрителей. 21.by
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NHL Stadium Series. «Питтсбург» выиграл у «Филадельфии» в присутствии 67 318 зрителей

26.02.2017 07:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче NHL Stadium Series, проходившем на открытом воздухе, «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» – 4:2. 

Игра проходила на футбольной арене Heinz Field в Питтсбурге и собрала 67 318 зрителей. 

NHL Stadium Series

Питтсбург – Филадельфия 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Дата проведения
26 февраля, 04.00, «Heinz Field»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Кросби (Уилсон, Гюнцель)
2:0 – 26 Бонино (Думулин, Гюнцель)
2:1 – 31 Ворачек (Макдоналд)
3:1 – 41 Каллен (Кюнхакль, Фер)
3:2 – 46 Гостисбеер (Шенн, Жиру)
4:2 – 54 Руэдел (Малкин)
 
 
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В матче NHL Stadium Series, проходившем на открытом воздухе, «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» – 4:2.

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