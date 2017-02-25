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NHL Stadium Series. «Питтсбург» выиграл у «Филадельфии» в присутствии 67 318 зрителей
26.02.2017 07:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче NHL Stadium Series, проходившем на открытом воздухе, «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» – 4:2.
Игра проходила на футбольной арене Heinz Field в Питтсбурге и собрала 67 318 зрителей.
NHL Stadium Series
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В матче NHL Stadium Series, проходившем на открытом воздухе, «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» – 4:2.
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