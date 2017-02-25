﻿ КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Адмирал» примет «Авангард», «Куньлунь» против «Магнитки» и другие матчи. 21.by
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КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Адмирал» примет «Авангард», «Куньлунь» против «Магнитки» и другие матчи

26.02.2017 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня пройдут третьи матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции. 

КХЛ

Кубок Гагарина

Первый раунд

Третьи матчи

Адмирал – Авангард
Дата проведения
26 февраля, 10.00, «Фетисов-Холл»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2 

Куньлунь – Металлург Мг
Дата проведения
26 февраля, 12.30, «LeSports Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2 

Барыс – Трактор
Дата проведения
26 февраля, 14.00, «Дворец спорта «Казахстан»»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1 

Салават Юлаев – Ак Барс
Дата проведения
26 февраля, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

 
 
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Сегодня пройдут третьи матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции.

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