﻿ Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Барселону», «Реал» в гостях у «Вильярреала» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Барселону», «Реал» в гостях у «Вильярреала» и другие матчи

26.02.2017 06:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В 24-м туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет с «Барселоной», «Вильярреал» примет мадридский «Реал».

Чемпионат Испании

24-й тур

Лас-Пальмас – Реал Сосьедад 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
24 февраля, 22.45, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 74 Прието.
Лас-ПальмасВарас, Симон, Артилес, Бигас, Элдер Лопеш (Гарсия, 80), Виера, Меса, Гомес (Халилович, 78), Домингес, Боатенг, Хесе.
Реал СосьедадРульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Вела (Баутиста, 88), Хуанми (Каналес, 70), Ойарсабаль.
Предупреждения:
Бигас (11), Артилес (30), Прието (32), Ильярраменди (69).
Алавес – Валенсия 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
25 февраля, 15.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 70 Солер, 1:1 – 78 Ибаи Гомес, 2:1 – 86 Катаи.
АлавесПачеко, Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Токеро (Ромеро, 75), Камараса (Катаи, 85), Ибаи Гомес, Сантос (Собрино, 61).
ВаленсияДиего Алвес, Жоау Канселу, Гарай, Абденнур, Сикейра, Парехо, Суарес (Начо Хиль, 88), Мунир (Перес, 67), Солер (Баккали, 88), Орельяна, Дзадза.
Предупреждения:
Жоау Канселу (16), Ману Гарсия (18), Маркос Льоренте (41), Тео (42), Лагуардиа (68), Солер (75), Орельяна (77).
Удаление:
Орельяна (88).
Бетис – Севилья 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
25 февраля, 18.15, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 36 Дурмиси, 1:1 – 56 Меркадо, 1:2 – 76 Иборра.
БетисАдан, Пиччини, Манди, Пеццелья, Тошка (Мартен, 75), Дурмиси, Петрос (Гутьеррес, 89), Пардо, Себальос, Рубен Кастро, Санабрия (Алегрия, 75).
СевильяРико, Меркадо, Пареха, Рами, Сарабия (Бен-Йеддер, 46), Нзонзи, Насри, Эскудеро, Васкес (Иборра, 46), Витоло, Йоветич (Корреа, 83).
Предупреждения:
Нзонзи (35), Сарабия (43), Тошка (45), Пиччини (87), Пареха (90), Мартен (90).
Леганес – Депортиво 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
25 февраля, 20.30, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Шимановски, 2:0 – 30 Мантовани, 3:0 – 81 Лопес, 4:0 – 90 Буэно.
ЛеганесЯго Эррерин, Тито, Мантовани, Сиовас, Рико, Перес, Моран (Лопес, 72), Эль-Жар (Буэно, 86), Пирес, Шимановски, Герреро (Саму, 77).
ДепортивоЛюкс, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Наварро, Гильерме, Москера (Андоне, 46), Хиль (Фажр, 69), Чолак, Какута (Луизинью, 46), Хоселу.
Предупреждения:
Люкс (63), Моран (66), Андоне (69), Герреро (69), Гильерме (75), Наварро (78), Хоселу (90).
Удаление:
Альбентоса (62).
Эйбар – Малага 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
25 февраля, 22.45, «Мунисипаль де Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 43 Гонсалес, 2:0 – 50, пенальти Гонсалес, 3:0 – 52 Энрик.
ЭйбарЙоэль, Капа, Рамис (дос Сантос, 78), Лежен, Арбилья, Эскаланте, Дани Гарсия, Леон (Бебе, 82), Гонсалес, Инуи, Энрик (Ривера, 69).
МалагаКамени, Росалес, Эрнандес, Торрес, Хуан Карлос, Льоренте, Дуда (Шарлес, 57), Кеко (Онтиверос, 53), Форнальс, Хони Родригес (Вильянуэва, 73), Сантос.
Предупреждения:
Форнальс (53), Росалес (62), Капа (77), Онтиверос (77), Торрес (79), Эрнандес (79), Бебе (90).
Удаление:
Росалес (71).
Эспаньол – Осасуна
Дата проведения
26 февраля, 14.00, «Корнелья Эль Прат»
превью матча онлайн статистика
Атлетико – Барселона
Дата проведения
26 февраля, 18.15, «Висенте Кальдерон»
превью матча онлайн статистика
Спортинг Хихон – Сельта
Дата проведения
26 февраля, 20.30, «Эль Молиньон»
превью матча онлайн статистика
Атлетик – Гранада
Дата проведения
26 февраля, 20.30, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Вильярреал – Реал Мадрид
Дата проведения
26 февраля, 22.45, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица примеры

Статистика примеры

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 24-м туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет с «Барселоной», «Вильярреал» примет мадридский «Реал».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Scores & Video – лучшее мобильное приложение с онлайнами матчей и видео голов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика