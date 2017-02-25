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Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Барселону», «Реал» в гостях у «Вильярреала» и другие матчи
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В 24-м туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет с «Барселоной», «Вильярреал» примет мадридский «Реал».
Чемпионат Испании
24-й тур
- Дата проведения
-
24 февраля, 22.45, «де Гран Канария»
- Гол:
-
0:1 –
74 Прието.
Лас-Пальмас –
Варас, Симон, Артилес, Бигас, Элдер Лопеш (Гарсия, 80), Виера, Меса, Гомес (Халилович, 78), Домингес, Боатенг, Хесе.
Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Вела (Баутиста, 88), Хуанми (Каналес, 70), Ойарсабаль.
- Предупреждения:
-
Бигас
(11), Артилес
(30), Прието
(32), Ильярраменди
(69).
- Дата проведения
-
25 февраля, 15.00, «Мендисорроса»
- Голы:
-
0:1 –
70 Солер,
1:1 –
78 Ибаи Гомес,
2:1 –
86 Катаи.
Алавес –
Пачеко, Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Токеро (Ромеро, 75), Камараса (Катаи, 85), Ибаи Гомес, Сантос (Собрино, 61).
Валенсия –
Диего Алвес, Жоау Канселу, Гарай, Абденнур, Сикейра, Парехо, Суарес (Начо Хиль, 88), Мунир (Перес, 67), Солер (Баккали, 88), Орельяна, Дзадза.
- Предупреждения:
-
Жоау Канселу
(16), Ману Гарсия
(18), Маркос Льоренте
(41), Тео
(42), Лагуардиа
(68), Солер
(75), Орельяна
(77).
- Удаление:
-
Орельяна
(88).
- Дата проведения
-
25 февраля, 18.15, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
-
1:0 –
36 Дурмиси,
1:1 –
56 Меркадо,
1:2 –
76 Иборра.
Бетис –
Адан, Пиччини, Манди, Пеццелья, Тошка (Мартен, 75), Дурмиси, Петрос (Гутьеррес, 89), Пардо, Себальос, Рубен Кастро, Санабрия (Алегрия, 75).
Севилья –
Рико, Меркадо, Пареха, Рами, Сарабия (Бен-Йеддер, 46), Нзонзи, Насри, Эскудеро, Васкес (Иборра, 46), Витоло, Йоветич (Корреа, 83).
- Предупреждения:
-
Нзонзи
(35), Сарабия
(43), Тошка
(45), Пиччини
(87), Пареха
(90), Мартен
(90).
- Дата проведения
-
25 февраля, 20.30, «Бутарке»
- Голы:
-
1:0 –
19 Шимановски,
2:0 –
30 Мантовани,
3:0 –
81 Лопес,
4:0 –
90 Буэно.
Леганес –
Яго Эррерин, Тито, Мантовани, Сиовас, Рико, Перес, Моран (Лопес, 72), Эль-Жар (Буэно, 86), Пирес, Шимановски, Герреро (Саму, 77).
Депортиво –
Люкс, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Наварро, Гильерме, Москера (Андоне, 46), Хиль (Фажр, 69), Чолак, Какута (Луизинью, 46), Хоселу.
- Предупреждения:
-
Люкс
(63), Моран
(66), Андоне
(69), Герреро
(69), Гильерме
(75), Наварро
(78), Хоселу
(90).
- Удаление:
-
Альбентоса
(62).
- Дата проведения
-
25 февраля, 22.45, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Голы:
-
1:0 –
43 Гонсалес,
2:0 –
50, пенальти Гонсалес,
3:0 –
52 Энрик.
Эйбар –
Йоэль, Капа, Рамис (дос Сантос, 78), Лежен, Арбилья, Эскаланте, Дани Гарсия, Леон (Бебе, 82), Гонсалес, Инуи, Энрик (Ривера, 69).
Малага –
Камени, Росалес, Эрнандес, Торрес, Хуан Карлос, Льоренте, Дуда (Шарлес, 57), Кеко (Онтиверос, 53), Форнальс, Хони Родригес (Вильянуэва, 73), Сантос.
- Предупреждения:
-
Форнальс
(53), Росалес
(62), Капа
(77), Онтиверос
(77), Торрес
(79), Эрнандес
(79), Бебе
(90).
- Удаление:
-
Росалес
(71).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 24-м туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет с «Барселоной», «Вильярреал» примет мадридский «Реал».
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