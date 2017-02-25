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Кубок английской лиги. Финал. «Манчестер Юнайтед» против «Саутгемптона»
26.02.2017 06:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» сыграет с «Саутгемптоном».
Кубок английской лиги
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» сыграет с «Саутгемптоном».
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