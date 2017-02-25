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Кубок английской лиги. Финал. «Манчестер Юнайтед» против «Саутгемптона»

26.02.2017 06:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» сыграет с «Саутгемптоном».

Кубок английской лиги

Финал

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон
Дата проведения
26 февраля, 19.30, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика Кубка английской лиги

 
 
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В финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» сыграет с «Саутгемптоном».

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