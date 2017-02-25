﻿ Жозе Моуринью: «Победа Раньери в АПЛ с «Лестером» важнее всех моих титулов с «Челси». 21.by
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Жозе Моуринью: «Победа Раньери в АПЛ с «Лестером» важнее всех моих титулов с «Челси»

26.02.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал увольнение Клаудио Раньери с поста тренера «Лестера».

«Нам не стоит быть наивными и продолжать верить, что футбол все тот же, что был двадцать или десять лет назад. Все меняется. Мы не должны бояться объяснять людям, в какой индустрии мы работаем.

Антонио Конте должен подумать, действительно ли он хочет стать чемпионом в этом году (шутит).

Для меня увольнение из «Челси» стало новым этапом, и с Клаудио будет так же. Так случается с тренерами, и не стоит делать из этого драму.

Мне помогло осознание того, что болельщики «Челси» остались благодарны мне за все, что я сделал для клуба. Уверен, это поможет и Раньери.

Фанаты «Челси» не забудут то, что я сделал, а Клаудио, по моему, сделал для «Лестера» даже больше.

То, что сделал Раньери, – важнее всех моих титулов с «Челси», и спустя 50 лет фанаты «Лестера» будут об этом помнить», – сказал Моуринью.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал увольнение Клаудио Раньери с поста тренера «Лестера».

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