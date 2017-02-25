|
Товарищеские матчи. БАТЭ против казахского «Тобола», «Днепр» сыграет с «Крумкачамі» и другие матчи
26.02.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье 26 февраля белорусские клубы проведут ряд товарищеских матчей.
Товарищеские матчи
Торпедо Минск (Д2) – Орша (Д2)
26 февраля, 13:00
Забудова-Строй (Д3) – Сморгонь (Д2)
26 февраля, 14:30
Днепр – Крумкачы
26 февраля, 15:00
БАТЭ – Тобол (Казахстан)
26 февраля, 16:00
Слуцк – Ильчевец (Украина)
26 февраля, 17:00
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье 26 февраля белорусские клубы проведут ряд товарищеских матчей.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии