﻿ Товарищеские матчи. БАТЭ против казахского «Тобола», «Днепр» сыграет с «Крумкачамі» и другие матчи. 21.by
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Товарищеские матчи. БАТЭ против казахского «Тобола», «Днепр» сыграет с «Крумкачамі» и другие матчи

26.02.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье 26 февраля белорусские клубы проведут ряд товарищеских матчей.

Товарищеские матчи

Торпедо Минск (Д2) – Орша (Д2)

26 февраля, 13:00

Забудова-Строй (Д3) – Сморгонь (Д2)

26 февраля, 14:30

Днепр – Крумкачы

26 февраля, 15:00

БАТЭ – Тобол (Казахстан)

26 февраля, 16:00

Слуцк – Ильчевец (Украина)

26 февраля, 17:00

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье 26 февраля белорусские клубы проведут ряд товарищеских матчей.

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