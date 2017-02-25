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Известный фристайлист Боханнон: «Было интересно повстречать в Минске забавных местных жителей. Например, эту пожилую леди в огромной шубе»
26.02.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный американский фристайлист Мак Боханнон поделился впечатлениями от Минска, где в субботу прошел этап Кубка мира по лыжной акробатике.
– Да, я впервые в Беларуси, и вижу, что Минск — клевый город. Было интересно попробовать традиционную белорусскую еду и повстречать на улицах забавных местных жителей. Например, эту пожилую леди в огромной и невероятной шубе. Сразу захотелось с ней сфотографироваться.
- Главное впечатление от Беларуси в твит-формате — 140 символов.
– Непредсказуемая погода — то снег, то дождь, то солнце. Условия для прыжков меняются каждую секунду. Вроде уложился, – сказал Боханнон.
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