﻿ Известный фристайлист Боханнон: «Было интересно повстречать в Минске забавных местных жителей. Например, эту пожилую леди в огромной шубе». 21.by
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Известный фристайлист Боханнон: «Было интересно повстречать в Минске забавных местных жителей. Например, эту пожилую леди в огромной шубе»

26.02.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный американский фристайлист Мак Боханнон поделился впечатлениями от Минска, где в субботу прошел этап Кубка мира по лыжной акробатике.

– Да, я впервые в Беларуси, и вижу, что Минск — клевый город. Было интересно попробовать традиционную белорусскую еду и повстречать на улицах забавных местных жителей. Например, эту пожилую леди в огромной и невероятной шубе. Сразу захотелось с ней сфотографироваться.

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– Непредсказуемая погода — то снег, то дождь, то солнце. Условия для прыжков меняются каждую секунду. Вроде уложился, – сказал Боханнон.

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