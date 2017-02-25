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Директор «Смолевичей-СТИ»: «Прекращение сотрудничества с БАТЭ? Их финансовая помощь пришлась бы очень кстати, но городские предприятия заверили, что помогут»
26.02.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Смолевичей-СТИ» Сергей Михайлов прокомментировал информацию о том, что БАТЭ
– Пойми, пока от нас никто не отказывался. Просто срок действия договора закончился 31 декабря. Хочу поблагодарить БАТЭ за сотрудничество. Думаю, претензий к нам нет. И, кстати, пока вопросы дальнейшей работы с борисовчанами еще не обсуждались. Михаил Гаврилович (председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев – Tribuna.com) еще только планирует встречаться с Анатолием Капским, чтобы поговорить на этот счет. Но если не будет сотрудничества, ничего страшного. Да, финансовая помощь БАТЭ пришлась бы очень кстати, но у нас и так все будет нормально. Городские предприятия, помогавшие клубу в прошлом году, заверили, что помогут и в этом. А это порядка 20 организаций. Мы рассчитываем на собственные силы, но если, как говорится, что-то свалится сверху, будем рады. Пока наш бюджет полностью не сформирован, но могу сказать, что он останется на уровне прошлого года (650 000 рублей – Tribuna.com). Это позволит команде чувствовать себя достаточно уверенно, – сказал Михайлов.
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Директор «Смолевичей-СТИ»: «Прекращение сотрудничества с БАТЭ? Их финансовая помощь пришлась бы очень кстати, но городские предприятия заверили, что помогут»
Директор «Смолевичей-СТИ» Сергей Михайлов прокомментировал информацию о том, что БАТЭ не планирует продлевать с клубом договор о сотрудничестве.
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