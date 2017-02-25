﻿ Кубок президента. 1/4 финала. Вторые матчи. «Неман» принимает «Лиду», «Шахтер» против «Динамо-Молодечно» и другие матчи. 21.by
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Кубок президента. 1/4 финала. Вторые матчи. «Неман» принимает «Лиду», «Шахтер» против «Динамо-Молодечно» и другие матчи

26.02.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье продолжатся четвертьфинальные серии в рамках плей-офф экстралиги.

Кубок президента

1/4 финала

Вторые матчи

Гомель – Металлург Жлобин
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Homel' Ice Sports Palace»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1:0

Неман – Лида
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Ice Sports Palace»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1:0

Юность-Минск – Беларусь U-20
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Чижовка-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1:0

Шахтер Солигорск – Динамо Молодечно
Дата проведения
26 февраля, 17.30, «Ice Sports Palace»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 0:1

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В воскресенье продолжатся четвертьфинальные серии в рамках плей-офф экстралиги.

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