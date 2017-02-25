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Кубок президента. 1/4 финала. Вторые матчи. «Неман» принимает «Лиду», «Шахтер» против «Динамо-Молодечно» и другие матчи
26.02.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье продолжатся четвертьфинальные серии в рамках плей-офф экстралиги.
Кубок президента
1/4 финала
Вторые матчи
Гомель – Металлург Жлобин
Счет в серии – 1:0
Счет в серии – 1:0
Счет в серии – 1:0
Счет в серии – 0:1
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Кубок президента. 1/4 финала. Вторые матчи. «Неман» принимает «Лиду», «Шахтер» против «Динамо-Молодечно» и другие матчи
В воскресенье продолжатся четвертьфинальные серии в рамках плей-офф экстралиги.
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