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ECHL. Фальковский оформил хет-трик и забросил решающий буллит

26.02.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» дома обыграл «Брамптон» (4:3 по буллитам).

Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский отметился хет-триком, забросив все шайбы своей команды. Также белорус реализовал решающий буллит, став единственным игроком в составе обеих команд, забросившим в серии послематчевых бросков.

По итогам поединка Фальковский был признан первой звездой встречи.

Этот хет-трик стал для белоруса первым в сезоне. Кроме того, на счету игрока три дубля.

По итогам 44 матчей текущего сезона на счету Фальковского 29 (20+9) очков и «0» по +/-.

Отметим, что Фальковский с 20 голами является лидером по заброшенным шайбам среди защитников в лиге. У трех ближайших преследователей их на семь меньше – по 13.

 
 
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В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» дома обыграл «Брамптон» (4:3 по буллитам).

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