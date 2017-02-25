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ECHL. Фальковский оформил хет-трик и забросил решающий буллит
26.02.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» дома обыграл «Брамптон» (4:3 по буллитам).
Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский отметился хет-триком, забросив все шайбы своей команды. Также белорус реализовал решающий буллит, став единственным игроком в составе обеих команд, забросившим в серии послематчевых бросков.
По итогам поединка Фальковский был признан первой звездой встречи.
Этот хет-трик стал для белоруса первым в сезоне. Кроме того,
По итогам 44 матчей текущего сезона на счету Фальковского 29 (20+9) очков и «0» по +/-.
Отметим, что Фальковский с 20 голами является лидером по заброшенным шайбам среди защитников в лиге. У трех ближайших преследователей их на семь меньше – по 13.
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В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» дома обыграл «Брамптон» (4:3 по буллитам).
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