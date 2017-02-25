В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» дома обыграл «Брамптон» (4:3 по буллитам).

Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский отметился хет-триком, забросив все шайбы своей команды. Также белорус реализовал решающий буллит, став единственным игроком в составе обеих команд, забросившим в серии послематчевых бросков.

По итогам поединка Фальковский был признан первой звездой встречи.

Этот хет-трик стал для белоруса первым в сезоне. Кроме того, на счету игрока три дубля .

По итогам 44 матчей текущего сезона на счету Фальковского 29 (20+9) очков и «0» по +/-.

Отметим, что Фальковский с 20 голами является лидером по заброшенным шайбам среди защитников в лиге. У трех ближайших преследователей их на семь меньше – по 13.