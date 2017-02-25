В матче чемпионата Чехии нападающий «Словацко» Франсис Коне спас жизнь голкиперу «Богемианс 1905» Мартину Берковецу.

После получаса игры, которая в итоге закончилась ничьей (0:0), Берковец столкнулся со своим же защитником Даниэлом Крхом. Оба футболиста остались лежать на газоне.

Коне первым заметил, что у 28-летнего вратаря запал язык. 26-летний форвард оказал сопернику первую помощь.

«Такое случилось со мной уже четыре раза – однажды в Таиланде, дважды в Африке. Я всегда проверяю, не запал ли язык у футболистов», – сказал после игры Коне.

«Я благодарен Франсису Коне за экстренную помощь и спасение. Рад, что мне легче. Спасибо еще раз», – написал на своей странице в в фэйсбуке Берковец.

Берковец провел ночь под наблюдением врачей. Ожидается, что футболист полностью восстановится.