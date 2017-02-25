﻿ У вратаря «Богемианс» Берковеца запал язык, форвард «Словацко» Коне оказал ему первую помощь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

У вратаря «Богемианс» Берковеца запал язык, форвард «Словацко» Коне оказал ему первую помощь

26.02.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче чемпионата Чехии нападающий «Словацко» Франсис Коне спас жизнь голкиперу «Богемианс 1905» Мартину Берковецу.

После получаса игры, которая в итоге закончилась ничьей (0:0), Берковец столкнулся со своим же защитником Даниэлом Крхом. Оба футболиста остались лежать на газоне.

Коне первым заметил, что у 28-летнего вратаря запал язык. 26-летний форвард оказал сопернику первую помощь.

«Такое случилось со мной уже четыре раза – однажды в Таиланде, дважды в Африке. Я всегда проверяю, не запал ли язык у футболистов», – сказал после игры Коне.

«Я благодарен Франсису Коне за экстренную помощь и спасение. Рад, что мне легче. Спасибо еще раз», – написал на своей странице в в фэйсбуке Берковец.

Берковец провел ночь под наблюдением врачей. Ожидается, что футболист полностью восстановится.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче чемпионата Чехии нападающий «Словацко» Франсис Коне спас жизнь голкиперу «Богемианс 1905» Мартину Берковецу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Вячеслав Фетисов: «В КХЛ нужно создать равные условия для всех. Хотя бы на пять лет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика