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Вячеслав Фетисов: «В КХЛ нужно создать равные условия для всех. Хотя бы на пять лет»

26.02.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов высказался за введение в лиге жесткого потолка зарплат.

– Знаю, что мои слова многим не понравятся. Нужно создать равные условия для всех. Хотя бы на пять лет. Чтобы понять – кто у нас хороший тренер, менеджер, игроки. Где у нас сегодня есть поддержка хоккею, где – нет. Где это интересно бизнесу, где – нет. Это – главное условие.

– Жесткий потолок зарплат безо всяких штрафов за роскошь и исключений?

– Да. Это – раз. Принцип равных возможностей для всех клубов – два. Дать ребятам возможность играть в своих командах. За счет всего этого мы сможем очень многое сделать. Мы поднимем уровень хоккея, а это очень важно.

Тому же Ковальчуку, приехавшему сюда и попавшему на другой уровень, сложно себя заставлять. Наоборот, уровень должен заставлять таких игроков постоянно выходить и доказывать. Не знаю, насколько Паша Дацюк доволен уровнем тех команд, против которых ему приходится играть.

Создав равные условия, мы, уверен, получим хоккей другого уровня, тренеров – тоже. А через пять лет сядем и проанализируем. И увидим, насколько создали возможность для клубов зарабатывать, подняли в целом интерес к хоккею в стране.

– Что для этого должно произойти? И возможно ли такое в принципе?

– В НХЛ же это стало возможным. Открытость платежек, невозможность обмануть никого. Ребятам надо сесть и договориться. Сделать, словом, все то, что произошло в НХЛ в конце 80-х. В тот момент там поняли, что за счет европейцев они могут поднять уровень лиги и качество игры, построить новые стадионы и расширить лигу. И приняли решение: с сегодняшнего дня никто никого не обманывает.

Все, что было дальше, происходило перед вашими глазами. И зарплаты улетели вверх, и качество игры выросло. Не говоря уже об интересе к ней. Здесь выдумывать ничего не надо. Это мое сугубо личное мнение. Как и то, что нашим большим корпорациям должно быть все равно, кто будет победителем Кубка Гагарина, спонсируя лигу, а не конкретную команду. Понятно, что происходит по всей стране. И надежды у людей, которые живут на нашей огромной территории, будут совсем другие. И у пацанов, которые растут на местах, будут совсем другие перспективы. Много чего хорошего должно произойти в этой связи, – сказал Фетисов. 

 
 
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Двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов высказался за введение в лиге жесткого потолка зарплат.

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