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Единая лига ВТБ. ЦСКА принимает УНИКС Параховского

26.02.2017 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня, 26 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ сыграют московский ЦСКА и казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА Москва – УНИКС
Дата проведения
26 февраля, 16.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 15-2, Зенит – 15-3, Химки – 14-3, Локомотив-Кубань – 13-4, УНИКС – 11-6, Енисей – 8-10, ВЭФ – 7-8, Астана – 8-10, Нижний Новгород – 6-12, Автодор – 5-12, Цмоки-Минск – 4-12, Калев – 4-13, Парма – 0-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 26 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ сыграют московский ЦСКА и казанский УНИКС.

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