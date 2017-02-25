Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко прокомментировал выступление минского «Динамо» в серии с «Локомотивом» (0:3) в рамках плей-офф КХЛ.

«В четвертый раз минское «Динамо» выходит в плей-офф, где ни разу не добиралось до второго раунда, и в третий раз подряд терпит сокрушительное поражение. Да, серия не закончена, но в ней все предельно понятно. И Крэйг Вудкрофт объяснил, что же на самом деле пошло не так: «Мы даже не играем так, как способны играть. Игроки не показывают достаточного желания бороться за победу. В плей-офф ты должен быть готов взять все в свои руки, показать свой характер и развернуть ситуацию в свою пользу».

Характер всегда был слабым местом минчан. Белорусы в принципе ребята не очень волевые. На это, помнится, еще Марек Сикора жаловался. И не только он — некоторые тренеры сборной, иностранцы, разумеется, тоже вскользь об этом упоминали. А что до легионеров, так один Максим Тальбо в этом смысле перещеголяет всех минских вместе взятых. Исключая разве что Роба Клинкхаммера. Вот тот — точно боец. Да и вообще легионерские команды часто в плей-офф проваливаются. Есть такая тенденция. Хотя и у «Локомотива» многое завязано на иностранцах. Но у них — хорошо проверенные временем парни. Ярославцы копают и закапывают. Впрочем, копают не всегда. При комфортном преимуществе позволяют себе расправить крылья и покуражиться. Выглядит впечатляюще.

Каждый год приходится — и не по разу — удивляться, смотря Кубок Гагарина. Счет 2-0, все козыри на руках, расслабься и сыграй смело. Может, даже нетипично для себя. Нельзя недооценивать эффект новизны — в плей-офф, когда соперник один и тот же, пока кто-то не пройдет дальше, его роль высока. Сыграй на том, чтобы удивить оппонента. Терять-то нечего.

Выиграл — итоговая победа фактически в кармане. Проиграл — ничего страшного. Но нет, большинство команд, как правило, наглухо запираются в обороне и ждут у моря погоды. Как ни странно, Алексей Кудашов — вот уж кого меньше всего ждешь — сделал именно то, что должен был сделать. Активно сыграл в первом периоде, добился счета 3:0, а дальнейшее уже было делом техники. То же, к слову, касается и серии. В четвертой встрече вполне можно позволить себе рисковать.

Понятно, что потери Петтерссона и Палушая сказались. Но даже и с ними вряд ли что-то изменилось бы. Лучше всего эту серию характеризует эпичнейший гол Накладала в концовке первого периода. Тальбот приехал на чужой пятак, бросил, пытался добить, добил, после чего Накладал выдержал едва ли не двухсекундную паузу и спокойно поразил верхний угол. Минчане в этот момент устроили флешмоб в духе Mannequin Challenge», – написал Еронко в своей колонке «С Минском – прощаемся».