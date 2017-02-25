Как сообщил главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский, защитник сборной Тринидада и Тобаго Джон покинул расположение клуба.

Сообщается, что игрок не прошел медобследование.

С 2011 по 2015 Уэсли выступал за тринидадские клубы «Полис» и «Порт Фойнт Цивик». В прошлом году переехал в Сальдвадор, где подписал контракт с клубом УЭС. За эту команду Джон сыграл 32 матча и забил 5 мячей.

Вызывался в молодежную сборную своей страны, в 2016 году впервые получил приглашение в национальную команду. Принял участие в двух товарищеских матчах против сборных Перу и Уругвая.

Защитник сборной Тринидада и Тобаго Джон прибыл на просмотр в «Ислочь»

Виталий Жуковский: «Ждем нападающего. Также нам необходимы еще два центральных защитника. Еще ищем крайнего защитника»