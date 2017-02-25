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Защитник сборной Тринидада и Тобаго Джон покинул «Ислочь»
26.02.2017 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщил главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский, защитник сборной Тринидада и Тобаго Джон покинул расположение клуба.
Сообщается, что игрок не прошел медобследование.
С 2011 по 2015 Уэсли выступал за тринидадские клубы «Полис» и «Порт Фойнт Цивик». В прошлом году переехал в Сальдвадор, где подписал контракт с клубом УЭС. За эту команду Джон сыграл 32 матча и забил 5 мячей.
Вызывался в молодежную сборную своей страны, в 2016 году впервые получил приглашение в национальную команду. Принял участие в двух товарищеских матчах против сборных Перу и Уругвая.
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Как сообщил главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский, защитник сборной Тринидада и Тобаго Джон покинул расположение клуба.
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