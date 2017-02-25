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Делрей-Бич (АТР). Мирный и Хьюи вышли в финал

26.02.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский теннисист Максим Мирный в паре с чехом Третом Хьюи вышел в финал турнира АТР в Делрей-Бич.

Delray Beach Open

Делрей-Бич, США

20 – 26 февраля 2017

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 534 625 долларов

Открытые корты, хард

Пары

Полуфинал

Трет Хьюи (Филиппины) / Максим Мирный (Беларусь)  Леандер Паес (Индия) / Лу Ен-Хсунь (Тайвань)
6:26:1
Дата проведения
26 февраля,
Онлайн матча

 

Равен Клаасен (ЮАР) / Раджив Рам (США)  Джонатан Эрлих (Израиль) / Скотт Липски (США)
6:33:610:1
Дата проведения
25 февраля, 20.10
Онлайн матча
 
 
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Белорусский теннисист Максим Мирный в паре с чехом Третом Хьюи вышел в финал турнира АТР в Делрей-Бич.

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