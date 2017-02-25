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Делрей-Бич (АТР). Мирный и Хьюи вышли в финал
26.02.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский теннисист Максим Мирный в паре с чехом Третом Хьюи вышел в финал турнира АТР в Делрей-Бич.
Delray Beach Open
Делрей-Бич, США
20 – 26 февраля 2017
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 534 625 долларов
Открытые корты, хард
Пары
Полуфинал
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Белорусский теннисист Максим Мирный в паре с чехом Третом Хьюи вышел в финал турнира АТР в Делрей-Бич.
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