﻿ Алексей Бадюков: «Динамо» не дают использовать свои сильные качества. Минчане играют намного слабее, чем от них ожидали». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Алексей Бадюков: «Динамо» не дают использовать свои сильные качества. Минчане играют намного слабее, чем от них ожидали»

26.02.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков отметил, что его разочаровывает игра минского «Динамо» в Кубке Гагарина.

– Стали ли для вас какие-то результаты сегодняшнего игрового дня неожиданными?

– Неожиданный результат случился в матче «Динамо» Минск – «Локомотив». Минчане разочаровывают. Я так понимаю, что их лидеры не готовы играть, а с них всегда самый большой спрос. Плей-офф – это совершенно другой хоккей, и ни одна команда обожглась на этом. «Динамо» в первом же раунде попалась команда, которая готова играть в плей-офф, и знает, как это делать. И сразу же мы видим плачевные результаты для минчан. Если бы им попалась атакующая команда, думаю, было бы весело за этим наблюдать. А сейчас зрелище выглядит печальным для «Динамо».

– А ведь в концовке регулярного чемпионата эта команда смотрелась неплохо.

– Она не использует свои сильные качества. Этого не дают сделать подопечные Алексея Кудашова. За них можно только порадоваться. Железнодорожники планомерно шли весь сезон, хотя Кудашова не один раз отправляли в отставку, и сам он уже несколько раз был готов уйти, поскольку результативность команды не соответствовала уровню. А сейчас против такой атакующей команды, как «Динамо», проявляют себя с лучшей стороны все четыре звена «Локомотива».

– Можно ли сказать, что в этой серии уже все понятно?

– Боюсь, что да. Если минчане не смогли ничего противопоставить сопернику у себя дома, то им будет психологически тяжело переломить серию и вытащить ее с 0:3. «Динамо» сейчас играет намного слабее, чем от него ожидали, – сказал Бадюков.

В серии 1/8 финала с «Локомотивом» «зубры» проиграли в трех стартовых матчах, причем в двух последних – с крупным счетом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков отметил, что его разочаровывает игра минского «Динамо» в Кубке Гагарина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Делрей-Бич (АТР). Мирный и Хьюи вышли в финал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика