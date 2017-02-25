Хоккейный эксперт Алексей Бадюков отметил, что его разочаровывает игра минского «Динамо» в Кубке Гагарина.

– Стали ли для вас какие-то результаты сегодняшнего игрового дня неожиданными?

– Неожиданный результат случился в матче «Динамо» Минск – «Локомотив». Минчане разочаровывают. Я так понимаю, что их лидеры не готовы играть, а с них всегда самый большой спрос. Плей-офф – это совершенно другой хоккей, и ни одна команда обожглась на этом. «Динамо» в первом же раунде попалась команда, которая готова играть в плей-офф, и знает, как это делать. И сразу же мы видим плачевные результаты для минчан. Если бы им попалась атакующая команда, думаю, было бы весело за этим наблюдать. А сейчас зрелище выглядит печальным для «Динамо».

– А ведь в концовке регулярного чемпионата эта команда смотрелась неплохо.

– Она не использует свои сильные качества. Этого не дают сделать подопечные Алексея Кудашова. За них можно только порадоваться. Железнодорожники планомерно шли весь сезон, хотя Кудашова не один раз отправляли в отставку, и сам он уже несколько раз был готов уйти, поскольку результативность команды не соответствовала уровню. А сейчас против такой атакующей команды, как «Динамо», проявляют себя с лучшей стороны все четыре звена «Локомотива».

– Можно ли сказать, что в этой серии уже все понятно?

– Боюсь, что да. Если минчане не смогли ничего противопоставить сопернику у себя дома, то им будет психологически тяжело переломить серию и вытащить ее с 0:3. «Динамо» сейчас играет намного слабее, чем от него ожидали, – сказал Бадюков.

В серии 1/8 финала с «Локомотивом» «зубры» проиграли в трех стартовых матчах, причем в двух последних – с крупным счетом.