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Мозякин первым в истории чемпионатов России набрал 1000 очков

26.02.2017 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Куньлуня» (2:1, второй перерыв).

Во втором периоде Мозякин забил гол в большинстве с передач Даниса Зарипова и Яна Коваржа.

Таким образом, этот результативный балл стал 1000-м для 35-летнего форварда в чемпионатах России. Такого достижения он добился первым в истории отечественного хоккея.

Всего в активе хоккеиста 473 шайб и 527 результативных передач в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф Суперлиги и встречах регулярных чемпионатов КХЛ и Кубка Гагарина.

 
 
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Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Куньлуня» (2:1, второй перерыв).

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