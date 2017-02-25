Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Куньлуня» (2:1, второй перерыв).

Во втором периоде Мозякин забил гол в большинстве с передач Даниса Зарипова и Яна Коваржа.

Таким образом, этот результативный балл стал 1000-м для 35-летнего форварда в чемпионатах России. Такого достижения он добился первым в истории отечественного хоккея.

Всего в активе хоккеиста 473 шайб и 527 результативных передач в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф Суперлиги и встречах регулярных чемпионатов КХЛ и Кубка Гагарина.