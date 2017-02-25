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Мозякин первым в истории чемпионатов России набрал 1000 очков
26.02.2017 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Куньлуня» (2:1, второй перерыв).
Во втором периоде Мозякин забил гол в большинстве с передач Даниса Зарипова и Яна Коваржа.
Таким образом, этот результативный балл стал 1000-м для 35-летнего форварда в чемпионатах России. Такого достижения он добился первым в истории отечественного хоккея.
Всего в активе хоккеиста 473 шайб и 527 результативных передач в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф Суперлиги и встречах регулярных чемпионатов КХЛ и Кубка Гагарина.
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Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Куньлуня» (2:1, второй перерыв).
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