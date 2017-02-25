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OHL. Сушко сделал очковый хет-трик и стал третьей звездой матча с «Лондоном»
26.02.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках регулярного чемпионата хоккейной лиги Онтарио «Оуэн Саунд Аттак» дома обыграл «Лондон» (7:3).
Форвард хозяев Максим Сушко набрал 3 (1+2) очка и стал третьей звездой матча.
В 44 матчах сезона Сушко набрал 26 (14+12) очков при коэффициенте полезности «+9».
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В рамках регулярного чемпионата хоккейной лиги Онтарио «Оуэн Саунд Аттак» дома обыграл «Лондон» (7:3).
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