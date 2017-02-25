﻿ OHL. Сушко сделал очковый хет-трик и стал третьей звездой матча с «Лондоном». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

OHL. Сушко сделал очковый хет-трик и стал третьей звездой матча с «Лондоном»

26.02.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В рамках регулярного чемпионата хоккейной лиги Онтарио «Оуэн Саунд Аттак» дома обыграл «Лондон» (7:3).

Форвард хозяев Максим Сушко набрал 3 (1+2) очка и стал третьей звездой матча.

В 44 матчах сезона Сушко набрал 26 (14+12) очков при коэффициенте полезности «+9».

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках регулярного чемпионата хоккейной лиги Онтарио «Оуэн Саунд Аттак» дома обыграл «Лондон» (7:3).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Мозякин первым в истории чемпионатов России набрал 1000 очков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика