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Чемпионат мира среди юниоров. Белорус Смольский выиграл бронзовую медаль в пасьюте

26.02.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский биатлонист Игорь Малиновский сегодня на чемпионате мира среди юниоров в Орсбли выиграл гонку преследования. Белорус Антон Смольский занял третье место.

Чемпионат мира среди юниоров

Осрбли, Словакия

Юниоры

Гонка преследования

1. Игорь Малиновский (Россия) – 32.39,8 (0+1+2+1)
2. Синдре Петтерсен (Норвегия) – 13,0 (2+1+1+1)
3. Антон Смольский (Беларусь) – 27,4 (0+0+3+2)
4. Кирилл Стрельцов (Россия) – 35,1 (0+3+1+1)
5. Милан Земличка (Чехия) – 35,1 (1+0+1+0)
6. Роман Еремин (Казахстан) – 39,1 (4+2+0+0)
7. Никита Поршнев (Россия) – 1.16,2 (0+1+2+1)
8. Никита Лобастов (Россия) – 1.27,1 (0+1+1+1)...
12. Роман Шинкевич (Беларусь) – 1.55,5 (1+0+1+0)...
50. Вадим Радюк (Беларусь) – 6.39,6 (2+4+1+2)

 
 
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Российский биатлонист Игорь Малиновский сегодня на чемпионате мира среди юниоров в Орсбли выиграл гонку преследования.

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