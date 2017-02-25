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Чемпионат мира среди юниоров. Белорус Смольский выиграл бронзовую медаль в пасьюте
26.02.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский биатлонист Игорь Малиновский сегодня на чемпионате мира среди юниоров в Орсбли выиграл гонку преследования. Белорус Антон Смольский занял третье место.
Чемпионат мира среди юниоров
Осрбли, Словакия
Юниоры
Гонка преследования
1. Игорь Малиновский (Россия) – 32.39,8 (0+1+2+1)
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Российский биатлонист Игорь Малиновский сегодня на чемпионате мира среди юниоров в Орсбли выиграл гонку преследования.
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