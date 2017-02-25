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Виктор Скрипник: «Почему не возглавил сборную Беларуси? Мы всегда подвластны тем обстоятельствам, которые нас окружают»

26.02.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Украинский тренер Виктор Скрипник рассказал о том, почему он отказался возглавить сборную Беларуси.

— До истечения срока действия соглашения с «Вердером» вы можете возглавить какую-то команду?

— Почему нет? Предложения поступают, но по разным причинам пока отказываюсь. Дело в том, что в этом вопросе я не спешу. Нужна пауза, чтобы осмотреться, изучить тенденции в футболе. В Германии много тренерских симпозиумов, которые очень полезны в плане профессионального роста. Я не хочу бросаться в омут с головой.

— Одно из последних предложений, поступивших вам, было из Беларуси. Почему вы отказались возглавить национальную сборную этой страны?

— От того времени, что я общался с представителями Беларуси, у меня остались только положительные впечатления. Я был в Минске — прекрасный город, хорошие условия для работы… Но мы всегда подвластны тем обстоятельствам, которые нас окружают. Так же я объяснил свое решение и потенциальным работодателям. Я не хочу раскрывать все нюансы переговорного процесса, но точка в этом деле поставлена, – сказал Скрипник.

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Теги: Минск
 
 
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Украинский тренер Виктор Скрипник рассказал о том, почему он отказался возглавить сборную Беларуси.

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