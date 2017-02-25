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Самый удобный календарь высшей лиги

26.02.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На Tribuna.com появилась полная версия календаря чемпионата Беларуси по футболу-2017.

Специальный сервис нашего сайта – самый удобный способ узнать расписание матчей всего чемпионата и своей команды.

Полный календарь чемпионата доступен по ссылке.

Календарь высшей лиги

Также вы можете просмотреть календарь своей любимой команды в предстоящем сезоне.

БАТЭ

Витебск

Гомель

Городея

Динамо Брест

Динамо Минск

Днепр Могилев

Ислочь

Крумкачы

Минск

Нафтан

Неман

Славия

Слуцк

Торпедо-БелАЗ

Шахтер

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На Tribuna.com появилась полная версия календаря чемпионата Беларуси по футболу-2017.

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