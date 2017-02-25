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Самый удобный календарь высшей лиги
26.02.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
На Tribuna.com появилась полная версия календаря чемпионата Беларуси по футболу-2017.
Специальный сервис нашего сайта – самый удобный способ узнать расписание матчей всего чемпионата и своей команды.
Полный календарь чемпионата доступен по ссылке.
Также вы можете просмотреть календарь своей любимой команды в предстоящем сезоне.
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На Tribuna.com появилась полная версия календаря чемпионата Беларуси по футболу-2017.
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