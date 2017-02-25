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Максим Рыженков: «Собирался принять участие в забеге с голым торсом. Не стыдно было бы этот торс показать»

26.02.2017 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков объяснил, почему не смог принять участие в забеге с голым торсом в честь 23 февраля, а также воздержался от участия в эстафете на «Минской лыжне».

— Эстафета на «Минской лыжне»? Мне сегодня надо побывать на фристайле, и у нас прекрасные юношеские мероприятия по легкой атлетике, Девятовский пригласил. У меня сегодня обзорный марш-бросок по объектам, где проходят хорошие классные мероприятия.

На велосипеде езжу, бегаю и плаваю в меру возможностей. К сожалению, сегодня напряженная работа в связи со сменой деятельности, что пока во все вопросы входишь, приходится немножко жертвовать. Но пока в форме — живота нет. Вот собирался принять участие в забеге с голым торсом. Не стыдно было бы этот торс показать. Но, к сожалению, в этот же момент было запланировано заседание оргкомитета Европейских игр. Буквально за день до этого его назначили. Премьер, правда, сказал: «Я вам, наверное, здоровье спас, что назначил оргкомитет на этот день». Но я мог бы и жертву для здоровья тоже принести, – сказал Рыженков.

Богданович vs Девятовский. У кого торс круче?

 
 
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Первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков объяснил, почему не смог принять участие в забеге с голым торсом в честь 23 февраля, а...

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