МИНСК, 26 фев — Sputnik. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт не собирается менять психологический фон команды перед четвертым матчем плей-офф Кубка Гагарина против ярослаского "Локомотива", сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров" .

Накануне минчане потерпели третье от "Локомотива" поражение в серии до четырех побед. В понедельник, 27 февраля, на домашнем льду "бело-синие" вновь сразятся с ярославским клубом. Если "железнодорожники" обыграют "Динамо", то они пройдут в следующий раунд плей-офф.

"Когда ты сражаешься за свою жизнь, должен ли ты звать кого-то, чтобы оказал тебе психологическую помощь, если ты профессионал? Мой ответ — нет. Если ты здесь не для того, чтобы побеждать, сражаться за свою команду, сражаться за своих товарищей по команде и болельщиков, то ты не заслуживаешь того, чтобы находиться здесь. Ты стоишь на краю, и у тебя есть последний шанс, ты должен показать свою лучшую игру", — сказал Вудкрофт, отвечая на вопрос о планах что-нибудь изменить в психологии его подопечных.

Специалист подчеркнул, что серия плей-офф еще не завершена. "Она завершится только тогда, когда игроки решат, что пора прекращать играть и опустят руки. Я верю в то, что в нашей раздевалке гораздо больше характера, чем мы видели в этих трех играх", — сказал Вудкрофт.

По его словам, команде необходимо собраться и показать на, что она способна. "Нет никакой волшебной и пламенной речи. В плей-офф играют настоящие мужчины. В играх на вылет тяжело, но ты должен показывать истинное желание победить, если ты настоящий профессионал", — продолжил он.

Каждый хоккеист, уверен главный тренер, должен доказать лично себе важность победы. "Если ты хочешь побеждать, то ты будешь играть, чего бы тебе это не стоило", — заключил Вудкрофт.

Матч "Динамо-Минск" — "Локомотив" состоится в понедельник на "Минск-Арене". Начало в 19:30, в прямом эфире встречу покажет телеканал "Беларусь 5".