МИНСК, 26 фев — Sputnik. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал бронзовым призером юниорского Чемпионата мира, сообщает Sputnik.

Мировое биатлонное первенство среди юниоров проходит в эти дни в Брезно-Осрблье (Словакия). В воскресенье состоялась гонка преследования на 12,5 км.

Первым дистанцию преодолел россиянин Игорь Малиновский — 32 минуты 39,8 секунды (4 промаха). Второе место занял норвежец Синдре Петтерсен (+13 секунд; 5 промахов). Третьим на пьедестал поднялся Смольский (+27,4 секнуды; 5).

"Белорусская федерация биатлона и Белорусский клуб биатлона поздравляют спортсмена юниорской команды Антона Смольского с завоеванием бронзовой медали в гонке преследования на юниорском чемпионате мира в словацком Осрбле и желают ему крепкого здоровья, удачи, успеха в достижении всех целей и новых ярких побед!" — говорится в поздравительном сообщении БФБ.

Кроме Смольского в пасьюте участвовали еще два представителя Беларуси — Роман Шинкевич и Вадим Радюк, занявшие 12-е и 50-е места соответственно.

К слову, в последний раз белорусы завоевывали медали на юниорском ЧМ в 2012 году. Тогда, триумф праздновал Максим Романовский, ставший бронзовым призером в пасьюте и серебряным в "индивидуалке" и спринте.

Турнир изначально должен был пройти в городе Остров Псковской области, но был перенесен с территории России по взаимному решению Международного союза биатлонистов и Союза биатлонистов России , который 22 декабря сам предложил отменить все международные старты в РФ в нынешнем сезоне.