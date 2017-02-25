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Белорус Смольский выиграл бронзу на юниорском ЧМ по биатлону
26.02.2017 16:56 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев — Sputnik. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал бронзовым призером юниорского Чемпионата мира, сообщает Sputnik.
Мировое биатлонное первенство среди юниоров проходит в эти дни в Брезно-Осрблье (Словакия). В воскресенье состоялась гонка преследования на 12,5 км.
Первым дистанцию преодолел россиянин Игорь Малиновский — 32 минуты 39,8 секунды (4 промаха). Второе место занял норвежец Синдре Петтерсен (+13 секунд; 5 промахов). Третьим на пьедестал поднялся Смольский (+27,4 секнуды; 5).
"Белорусская федерация биатлона и Белорусский клуб биатлона поздравляют спортсмена юниорской команды Антона Смольского с завоеванием бронзовой медали в гонке преследования на юниорском чемпионате мира в словацком Осрбле и желают ему крепкого здоровья, удачи, успеха в достижении всех целей и новых ярких побед!" — говорится в поздравительном сообщении БФБ.
Кроме Смольского в пасьюте участвовали еще два представителя Беларуси — Роман Шинкевич и Вадим Радюк, занявшие 12-е и 50-е места соответственно.
К слову, в последний раз белорусы завоевывали медали на юниорском ЧМ в 2012 году. Тогда, триумф праздновал Максим Романовский, ставший бронзовым призером в пасьюте и серебряным в "индивидуалке" и спринте.
Турнир изначально должен был пройти в городе Остров Псковской области, но
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В последний раз Беларусь завоевывала награды юниорского ЧМ пять лет назад, тогда Максим Романовский взял сразу три медали.
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