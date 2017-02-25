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Руководитель Генпрокуратуры Беларуси: «Прокуроры обязательно должны заниматься спортом. Живот надо убирать. А для этого лыжи нужны!»

26.02.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель Генпрокуратуры Беларуси Александр Конюк заверил журналистов, что занимается спортом: плавает, бегает на лыжах, играет в теннис.

— На лыжах я нормально себя чувствую. Должны ли прокуроры заниматься спортом? Обязательно должны. Живот надо убирать. А для этого что нужно? Для этого лыжи нужны! — сказал он.

 
 
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Руководитель Генпрокуратуры Беларуси Александр Конюк заверил журналистов, что занимается спортом: плавает, бегает на лыжах, играет в теннис.

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