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Руководитель Генпрокуратуры Беларуси: «Прокуроры обязательно должны заниматься спортом. Живот надо убирать. А для этого лыжи нужны!»
26.02.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель Генпрокуратуры Беларуси Александр Конюк заверил журналистов, что занимается спортом: плавает, бегает на лыжах, играет в теннис.
— На лыжах я нормально себя чувствую. Должны ли прокуроры заниматься спортом? Обязательно должны. Живот надо убирать. А для этого что нужно? Для этого лыжи нужны! — сказал он.
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Руководитель Генпрокуратуры Беларуси: «Прокуроры обязательно должны заниматься спортом. Живот надо убирать. А для этого лыжи нужны!»
Руководитель Генпрокуратуры Беларуси Александр Конюк заверил журналистов, что занимается спортом: плавает, бегает на лыжах, играет в теннис.
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