Руководитель Генпрокуратуры Беларуси Александр Конюк заверил журналистов, что занимается спортом: плавает, бегает на лыжах, играет в теннис.

— На лыжах я нормально себя чувствую. Должны ли прокуроры заниматься спортом? Обязательно должны. Живот надо убирать. А для этого что нужно? Для этого лыжи нужны! — сказал он.