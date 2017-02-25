В матче чемпионата Украины «Карпаты» Олега Дулуба проиграли «Черноморцу» (0:1).

Отметим, львовский клуб в девяти матчах одержал одну победу под руководством белорусского специалиста. При этом на счету «Карпат» шесть поражений и две ничьих. «Карпаты» не могут выиграть в пяти матчах подряд.

После 18-и матчей «Карпаты» на последнем месте в украинской премьер-лиге.

Олег Дулуб возглавил «Карпаты» 7 октября.