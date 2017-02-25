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При Дулубе «Карпаты» одержали одну победу в девяти матчах

26.02.2017 18:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче чемпионата Украины «Карпаты» Олега Дулуба проиграли «Черноморцу» (0:1).

Отметим, львовский клуб в девяти матчах одержал одну победу под руководством белорусского специалиста. При этом на счету «Карпат» шесть поражений и две ничьих. «Карпаты» не могут выиграть в пяти матчах подряд.

После 18-и матчей «Карпаты» на последнем месте в украинской премьер-лиге.

Олег Дулуб возглавил «Карпаты» 7 октября.

 
 
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В матче чемпионата Украины «Карпаты» Олега Дулуба проиграли «Черноморцу» (0:1).

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