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Андрей Колесников: «Комментариев нет»
26.02.2017 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Металлурга» Андрей Колесников после второго матча против «Гомеля» отказался от комментариев (1:2 ОТ).
«Комментариев нет», – сказал Колесников.
Напомним, что аналогичный комментарий Колесников оставил и после первой игры.
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Колесников после второго матча против «Гомеля» отказался от комментариев (1:2 ОТ).
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