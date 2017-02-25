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Андрей Колесников: «Комментариев нет»

26.02.2017 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Колесников после второго матча против «Гомеля» отказался от комментариев (1:2 ОТ).

«Комментариев нет», – сказал Колесников.

Напомним, что аналогичный комментарий Колесников оставил и после первой игры.

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Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Колесников после второго матча против «Гомеля» отказался от комментариев (1:2 ОТ).

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