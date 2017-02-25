﻿ Михаил Захаров: «Скажи мне кто-нибудь года четыре назад, что мы выиграем в первом раунде плей-офф со счетом 10:2, я бы рассмеялся». 21.by
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Михаил Захаров: «Скажи мне кто-нибудь года четыре назад, что мы выиграем в первом раунде плей-офф со счетом 10:2, я бы рассмеялся»

26.02.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал результат второго матча против молодежной сборной Беларуси (10:2).

— Скажи мне кто-нибудь года четыре назад, что мы выиграем в первом раунде плей-офф со счетом 10:2, я бы рассмеялся. Даже нечего говорить. Для плей-офф это смешной результат.

— Но в начале, показалось, немного сложно было «Юности»…

— Показалось. В первом периоде соотношение бросков было 25 на 2 в пользу нашей команды.

— В этой серии уже все понятно?

— До серии все было понятно.

— Зато вам очень удобно: никуда ехать не придется.

— С одной стороны, это плюс. С другой, может, и неплохо было бы куда-то съездить. Раньше мы часть играли в четвертьфинале с Новополоцком, и всегда была интересная борьба, бойня, неизвестно, кто выиграет конкретный матч. А теперь — больно смотреть.

— Почему не играл Белевич — травма?

— Ничего страшного. Всем даем играть. У Корсо старая травма, дали отдохнуть. Хотя он готов играть.

— Как смотрится Парфеевец на позиции центрального нападающего?

— Неплохо. Кто работает, тот и смотрится неплохо. Он и раньше в центре играл, – сказал Захаров.

 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал результат второго матча против молодежной сборной Беларуси (10:2).

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