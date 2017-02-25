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Месси возглавил гонку бомбардиров за Золотую бутсу
26.02.2017 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров в борьбе за Золотую бутсу-2016/17.
Аргентинец забил свой 20-й мяч в чемпионате Испании в текущем сезоне, таким образом, у него 40 очков в зачете.
Месси опережает Роберта Левандовски («Бавария»), Эдина Джеко («Рома»), Гонсало Игуаина («Ювентус») и Пьера-Эмерика Обамеянга («Боруссия» Д), у которых по 19 голов и 38 очков.
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров в борьбе за Золотую бутсу-2016/17.
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