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Месси возглавил гонку бомбардиров за Золотую бутсу

26.02.2017 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров в борьбе за Золотую бутсу-2016/17.

Аргентинец забил свой 20-й мяч в чемпионате Испании в текущем сезоне, таким образом, у него 40 очков в зачете.

Месси опережает Роберта Левандовски («Бавария»), Эдина Джеко («Рома»), Гонсало Игуаина («Ювентус») и Пьера-Эмерика Обамеянга («Боруссия» Д), у которых по 19 голов и 38 очков.

 
 
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров в борьбе за Золотую бутсу-2016/17.

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