Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров в борьбе за Золотую бутсу-2016/17.

Аргентинец забил свой 20-й мяч в чемпионате Испании в текущем сезоне, таким образом, у него 40 очков в зачете.

Месси опережает Роберта Левандовски («Бавария»), Эдина Джеко («Рома»), Гонсало Игуаина («Ювентус») и Пьера-Эмерика Обамеянга («Боруссия» Д), у которых по 19 голов и 38 очков.