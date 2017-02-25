Сегодня, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Никогда не унывающие «Лейкерс» попробуют себя в матче со «Сперс», «Оклахома» примет на своей площадке «Пеликанс» ДеМаркуса Казинса и Энтони Дэвиса.

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