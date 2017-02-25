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НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» принимают «Сперс», «Оклахома» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи
26.02.2017 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Никогда не унывающие «Лейкерс» попробуют себя в матче со «Сперс», «Оклахома» примет на своей площадке «Пеликанс» ДеМаркуса Казинса и Энтони Дэвиса.
НБА
Регулярный чемпионат
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НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» принимают «Сперс», «Оклахома» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи
Сегодня, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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