﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» принимают «Сперс», «Оклахома» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» принимают «Сперс», «Оклахома» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи

26.02.2017 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Никогда не унывающие «Лейкерс» попробуют себя в матче со «Сперс», «Оклахома» примет на своей площадке «Пеликанс» ДеМаркуса Казинса и Энтони Дэвиса.

НБА

Регулярный чемпионат

Лейкерс – Сан-Антонио
Дата проведения
26 февраля, 23.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

 

Милуоки – Финикс
Дата проведения
26 февраля, 23.30, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

 

Денвер – Мемфис
Дата проведения
27 февраля, 01.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

 

Вашингтон – Юта
Дата проведения
27 февраля, 01.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

 

Торонто – Портленд
Дата проведения
27 февраля, 02.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Превью

 

Детройт – Бостон
Дата проведения
27 февраля, 02.00, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Превью

 

Оклахома-Сити – Новый Орлеан
Дата проведения
27 февраля, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

 

Клипперс – Шарлотт
Дата проведения
27 февраля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

 

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Сегодня, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

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