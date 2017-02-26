Архангельский «Водник» и иркутский «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.

Игра между командами проходила сегодня. Это был последний матч регулярного чемпионата, по итогам которого определялись соперники команд по плей-офф.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. Во втором тайме игроки обеих команд начали пасовать мяч своим защитникам, которые забивали в свои же ворота. Матч закончился со счетом 9:11 в пользу «Байкала-Энергии».

Все мячи в матче стали автоголами. Отметим, что 11 мячей в свои ворота забил игрок «Водника» Олег Пивоваров.

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