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«Водник» и «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота в матче чемпионата России
26.02.2017 23:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Архангельский «Водник» и иркутский «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.
Игра между командами проходила сегодня. Это был последний матч регулярного чемпионата, по итогам которого определялись соперники команд по плей-офф.
Первый тайм завершился со счетом 0:0. Во втором тайме игроки обеих команд начали пасовать мяч своим защитникам, которые забивали в свои же ворота. Матч закончился со счетом 9:11 в пользу «Байкала-Энергии».
Все мячи в матче стали автоголами. Отметим, что 11 мячей в свои ворота забил игрок «Водника» Олег Пивоваров.
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Архангельский «Водник» и иркутский «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.
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