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Роналду забил 57-й пенальти и вышел на первое место в примере

27.02.2017 00:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый удар в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:2).

Таким образом, 32-летний капитан сборной Португалии забил 57-й пенальти и лидирует по этому показателю в примере.

Прежний рекорд принадлежал также игроку «Реала» Уго Санчесу (56).

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый удар в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:2).

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