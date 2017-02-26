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Роналду забил 57-й пенальти и вышел на первое место в примере
27.02.2017 00:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
Таким образом, 32-летний капитан сборной Португалии забил 57-й пенальти и лидирует по этому показателю в примере.
Прежний рекорд принадлежал также игроку
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый удар в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:2).
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