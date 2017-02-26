﻿ Чемпионат Италии. «Интер» проиграл «Роме», «Сассуоло» уступил «Милану» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Чемпионат Италии. «Интер» проиграл «Роме», «Сассуоло» уступил «Милану» и другие матчи

27.02.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В 26-м туре серии А «Наполи» уступил «Аталанте» (0:2), «Ювентус» обыграл «Эмполи» (2:0), а «Интер» встретится с «Ромой».

Чемпионат Италии

26-й тур

Наполи – Аталанта 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
25 февраля, 20.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 28 Кальдара, 0:2 – 70 Кальдара.
НаполиРейна, Хюсай (Маджо, 79), Максимович, Альбиоль, Гулям, Зелиньски, Диавара, Гамшик (Милик, 59), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Паволетти, 79).
АталантаБериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Конти, Кессиэ, Фройлер, Спинаццола, Куртич (Кристанте, 86), Петанья (Зуканович, 90), Гомес (Грасси, 83).
Предупреждения:
Хюсай (40), Кессиэ (64), Бериша (77).
Удаление:
Кессиэ (67).
Ювентус – Эмполи 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
25 февраля, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 52, автогол Скорупски, 2:0 – 65 Алекс Сандро.
ЮвентусНето, Дани Алвес, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Маркизио (Ринкон, 79), Пьянич, Куадрадо (Пьяца, 85), Манджукич, Стураро (Дибала, 74), Игуаин.
ЭмполиСкорупски, Лорини (Весели, 70), Беллуши, Коста, Паскуаль, Крунич, Эль-Хаджи, Маури (Бюхель, 77), Эль-Каддури, Пуччарелли, Марилунго (Тьям, 70).
Предупреждение:
Беллуши (82).
Палермо – Сампдория 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
26 февраля, 14.30, «Ренцо Барбера»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 31, пенальти Несторовски, 1:1 – 90 Куальярелла.
ПалермоПосавец, Рисполи, Чонек, Анджелкович (Шуньич, 90), Алеэсами, Гацци, Чочев, Балог (Эмбало, 83), Бруно Энрике, Шаллаи (Диаманти, 77), Несторовски.
СампдорияВивиано, Берешиньски, Сильвестре, Шкриньяр, Реджини, Баррето, Чигарини (Линетти, 59), Джуричич (Муриэль, 53), Прат (Фернандеш, 83), Куальярелла, Шик.
Предупреждения:
Чигарини (18), Гацци (19), Джуричич (46), Бруно Энрике (53).
Дженоа – Болонья 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 57 Вивиани, 1:1 – 90 Нтчам.
ДженоаЛаманна, Муньос (Морозини, 89), Бурдиссо, Иццо, Лазович, Ригони (Таарабт, 76), Катальди, Хильемарк (Нтчам, 90), Лаксальт, Симеоне, Пинилья.
БолоньяМиранте, Крафт (Мбайе, 53), Иконому, Торосидис, Масина, Джемаили, Вивиани, Таидер, Верди (Хеландер, 77), Петкович, Крейчи (Риццо, 84).
Предупреждения:
Иконому (45), Катальди (56).
Удаление:
Торосидис (75).
Кротоне – Кальяри 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Эцио Шида»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Стоян, 1:1 – 32 Жоао Педро, 1:2 – 69 Боррьелло.
КротонеКордац, Рози, Чеккерини, дос Сантос, Мартелла, Акости (Налини, 60), Барберис, Крисетиг, Стоян (Роден, 85), Тротта (Сими, 68), Фальчинелли.
КальяриГабриэл, Падоин (Боррьелло, 54), Пизакане, Алвеш, Мурру, Исла, Дессена (Ди Дженнаро, 67), Барелла, Ионицэ, Жоао Педро, Сау (Капуано, 76).
Предупреждения:
Рози (51), Акости (59), Барелла (61), Барберис (89).
Сассуоло – Милан 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 22, пенальти Бакка.
СассуолоКонсильи, Гаццола, Ачерби, Пелузо, Делль`Орко, Пеллегрини (Матри, 70), Аквилани, Данкан, Берарди, Дефрель (Риччи, 84), Политано (Рагуза, 78).
МиланДоннарумма, Абате, Сапата, Палетта, Ванджони, Куцка (Пашалич, 65), Соса (Поли, 87), Бертолаччи, Сусо, Бакка (Окампос, 76), Деулофеу.
Предупреждения:
Берарди (8), Куцка (11), Аквилани (21), Дефрель (23), Пелузо (26), Соса (30), Бертолаччи (38), Пеллегрини (58), Данкан (90).
Кьево – Пескара 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Бирса, 2:0 – 61 Кастро.
КьевоСоррентино, Каччаторе, Дайнелли, Сполли, Гобби, Кастро (Иско, 78), де Гузман, Хетемай, Бирса (Кийине, 89), Инглезе (Гакпе, 45), Меджорини.
ПескараБиссарри, Дзампано (Крешенци, 62), Стендардо, Кода, Бираги, Верре, Бруно, Мемушай, Бенали (Митрицэ, 62; Пепе, 76), Черри, Капрари.
Предупреждения:
Хетемай (23), Мемушай (25), Сполли (34), де Гузман (38), Черри (41), Кода (56).
Лацио – Удинезе 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 72, пенальти Иммобиле.
ЛациоСтракоша, Габаррон (Милинкович-Савич, 60), де Врей, Худт (Баста, 60), Раду (Уоллес, 79), Пароло, Мурджиа, Лулич, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Кейта.
УдинезеКарнезис, Видмер, Ларангейра, Фелипе, Самир, Агеманг-Баду, Кумс (Аднан, 66), Янкто, Ридер Матос (Перица, 74), Сапата, Терео (Фофана, 59).
Предупреждения:
Худт (45), де Врей (54), Аднан (71), Ларангейра (79), Янкто (90).
Интер – Рома 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
26 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 12 Наингголан, 0:2 – 56 Наингголан, 1:2 – 81 Икарди, 1:3 – 85, пенальти Перотти.
ИнтерХанданович, Мурильо, Медель, Д`Амброзио, Кандрева (Габриэл, 75), Гальярдини, Кондогбиа, Перишич, Брозович (Эдер, 55), Жоау Мариу (Банега, 80), Икарди.
РомаШченсны, Рюдигер, Фасио, Манолас, Бруно Перес (Вермален, 89), Стротман, де Росси (Паредес, 84), Жезус, Салах (Перотти, 71), Наингголан, Джеко.
Предупреждения:
Перишич (6), де Росси (40), Фасио (83), Мурильо (83).
Фиорентина – Торино
Дата проведения
27 февраля, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 26-м туре серии А «Наполи» уступил «Аталанте» (0:2), «Ювентус» обыграл «Эмполи» (2:0), а «Интер» встретится с «Ромой».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Роналду забил 57-й пенальти и вышел на первое место в примере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика