|
Чемпионат Италии. «Интер» проиграл «Роме», «Сассуоло» уступил «Милану» и другие матчи
- Размер текста:
- A
- A
- A
В 26-м туре серии А «Наполи» уступил «Аталанте» (0:2), «Ювентус» обыграл «Эмполи» (2:0), а «Интер» встретится с «Ромой».
Чемпионат Италии
26-й тур
- Дата проведения
-
25 февраля, 20.00, «Сан-Паоло»
- Голы:
-
0:1 –
28 Кальдара,
0:2 –
70 Кальдара.
Наполи –
Рейна, Хюсай (Маджо, 79), Максимович, Альбиоль, Гулям, Зелиньски, Диавара, Гамшик (Милик, 59), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Паволетти, 79).
Аталанта –
Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Конти, Кессиэ, Фройлер, Спинаццола, Куртич (Кристанте, 86), Петанья (Зуканович, 90), Гомес (Грасси, 83).
- Предупреждения:
-
Хюсай
(40), Кессиэ
(64), Бериша
(77).
- Удаление:
-
Кессиэ
(67).
- Дата проведения
-
25 февраля, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
- Голы:
-
1:0 –
52, автогол Скорупски,
2:0 –
65 Алекс Сандро.
Ювентус –
Нето, Дани Алвес, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Маркизио (Ринкон, 79), Пьянич, Куадрадо (Пьяца, 85), Манджукич, Стураро (Дибала, 74), Игуаин.
Эмполи –
Скорупски, Лорини (Весели, 70), Беллуши, Коста, Паскуаль, Крунич, Эль-Хаджи, Маури (Бюхель, 77), Эль-Каддури, Пуччарелли, Марилунго (Тьям, 70).
- Предупреждение:
-
Беллуши
(82).
- Дата проведения
-
26 февраля, 14.30, «Ренцо Барбера»
- Голы:
-
1:0 –
31, пенальти Несторовски,
1:1 –
90 Куальярелла.
Палермо –
Посавец, Рисполи, Чонек, Анджелкович (Шуньич, 90), Алеэсами, Гацци, Чочев, Балог (Эмбало, 83), Бруно Энрике, Шаллаи (Диаманти, 77), Несторовски.
Сампдория –
Вивиано, Берешиньски, Сильвестре, Шкриньяр, Реджини, Баррето, Чигарини (Линетти, 59), Джуричич (Муриэль, 53), Прат (Фернандеш, 83), Куальярелла, Шик.
- Предупреждения:
-
Чигарини
(18), Гацци
(19), Джуричич
(46), Бруно Энрике
(53).
- Дата проведения
-
26 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
-
0:1 –
57 Вивиани,
1:1 –
90 Нтчам.
Дженоа –
Ламанна, Муньос (Морозини, 89), Бурдиссо, Иццо, Лазович, Ригони (Таарабт, 76), Катальди, Хильемарк (Нтчам, 90), Лаксальт, Симеоне, Пинилья.
Болонья –
Миранте, Крафт (Мбайе, 53), Иконому, Торосидис, Масина, Джемаили, Вивиани, Таидер, Верди (Хеландер, 77), Петкович, Крейчи (Риццо, 84).
- Предупреждения:
-
Иконому
(45), Катальди
(56).
- Удаление:
-
Торосидис
(75).
- Дата проведения
-
26 февраля, 17.00, «Эцио Шида»
- Голы:
-
1:0 –
10 Стоян,
1:1 –
32 Жоао Педро,
1:2 –
69 Боррьелло.
Кротоне –
Кордац, Рози, Чеккерини, дос Сантос, Мартелла, Акости (Налини, 60), Барберис, Крисетиг, Стоян (Роден, 85), Тротта (Сими, 68), Фальчинелли.
Кальяри –
Габриэл, Падоин (Боррьелло, 54), Пизакане, Алвеш, Мурру, Исла, Дессена (Ди Дженнаро, 67), Барелла, Ионицэ, Жоао Педро, Сау (Капуано, 76).
- Предупреждения:
-
Рози
(51), Акости
(59), Барелла
(61), Барберис
(89).
- Дата проведения
-
26 февраля, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Гол:
-
0:1 –
22, пенальти Бакка.
Сассуоло –
Консильи, Гаццола, Ачерби, Пелузо, Делль`Орко, Пеллегрини (Матри, 70), Аквилани, Данкан, Берарди, Дефрель (Риччи, 84), Политано (Рагуза, 78).
Милан –
Доннарумма, Абате, Сапата, Палетта, Ванджони, Куцка (Пашалич, 65), Соса (Поли, 87), Бертолаччи, Сусо, Бакка (Окампос, 76), Деулофеу.
- Предупреждения:
-
Берарди
(8), Куцка
(11), Аквилани
(21), Дефрель
(23), Пелузо
(26), Соса
(30), Бертолаччи
(38), Пеллегрини
(58), Данкан
(90).
- Дата проведения
-
26 февраля, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
-
1:0 –
12 Бирса,
2:0 –
61 Кастро.
Кьево –
Соррентино, Каччаторе, Дайнелли, Сполли, Гобби, Кастро (Иско, 78), де Гузман, Хетемай, Бирса (Кийине, 89), Инглезе (Гакпе, 45), Меджорини.
Пескара –
Биссарри, Дзампано (Крешенци, 62), Стендардо, Кода, Бираги, Верре, Бруно, Мемушай, Бенали (Митрицэ, 62; Пепе, 76), Черри, Капрари.
- Предупреждения:
-
Хетемай
(23), Мемушай
(25), Сполли
(34), де Гузман
(38), Черри
(41), Кода
(56).
- Дата проведения
-
26 февраля, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Гол:
-
1:0 –
72, пенальти Иммобиле.
Лацио –
Стракоша, Габаррон (Милинкович-Савич, 60), де Врей, Худт (Баста, 60), Раду (Уоллес, 79), Пароло, Мурджиа, Лулич, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Кейта.
Удинезе –
Карнезис, Видмер, Ларангейра, Фелипе, Самир, Агеманг-Баду, Кумс (Аднан, 66), Янкто, Ридер Матос (Перица, 74), Сапата, Терео (Фофана, 59).
- Предупреждения:
-
Худт
(45), де Врей
(54), Аднан
(71), Ларангейра
(79), Янкто
(90).
- Дата проведения
-
26 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
-
0:1 –
12 Наингголан,
0:2 –
56 Наингголан,
1:2 –
81 Икарди,
1:3 –
85, пенальти Перотти.
Интер –
Ханданович, Мурильо, Медель, Д`Амброзио, Кандрева (Габриэл, 75), Гальярдини, Кондогбиа, Перишич, Брозович (Эдер, 55), Жоау Мариу (Банега, 80), Икарди.
Рома –
Шченсны, Рюдигер, Фасио, Манолас, Бруно Перес (Вермален, 89), Стротман, де Росси (Паредес, 84), Жезус, Салах (Перотти, 71), Наингголан, Джеко.
- Предупреждения:
-
Перишич
(6), де Росси
(40), Фасио
(83), Мурильо
(83).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица серии А
Статистика серии А
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 26-м туре серии А «Наполи» уступил «Аталанте» (0:2), «Ювентус» обыграл «Эмполи» (2:0), а «Интер» встретится с «Ромой».
-
Российский профессор о последних протестах в Беларуси
18:05, Sputnik Беларусь
-
В Витебске проходит митинг протеста против налога на тунеядство
12:18, Tut.by
-
Купол под Минском. Как устроен один из самых необычных домов в Беларуси
09:00, Tut.by
-
Два шага навстречу: как белорусам позволят легализовать доходы и капитал
14:10, Tut.by
-
"А ваш хоккей нам на фиг не нужен!". Бобруйчане вышли на митинг против декрета о тунеядстве
15:22, Tut.by
-
В регионах проходят новые акции против декрета о тунеядцах
12:21, Tut.by
-
Nokia 3310 вернулась: представлена новая версия легендарного телефона
19:38, IT.Tut.by
-
Nokia 3310 вернулась: представлена новая версия легендарного телефона
19:38, Tut.by
-
"Мы уже не на кухнях, мы - на улицах!" Cамая массовая акция протеста прошла в Витебске
19:20, Tut.by
-
Прощеное воскресенье: священник о традициях веры и молодежи в церкви
09:56, Sputnik Беларусь
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
Комментарии