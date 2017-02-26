﻿ «Манчестер Юнайтед» выиграл 41-й трофей и догнал «Ливерпуль». 21.by
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«Манчестер Юнайтед» выиграл 41-й трофей и догнал «Ливерпуль»

27.02.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» победил «Саутгемптон» (3:2).

Таким образом, «МЮ» сравнялся с «Ливерпулем» – оба клуба выиграли по 41 трофею и являются самыми титулованными в Англии.

Команда из Манчестера 20 раз становилась чемпионом Англии, 12 раз брала кубок страны, 5 раз Кубок английской лиги и 4 раза – еврокубки.

У «Ливерпуля» 18 чемпионских титулов, 7 Кубков Англии, 8 Кубков английской лиги и 8 еврокубков.

Третий в Англии – «Арсенал», завоевавший 29 трофеев.

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В финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» победил «Саутгемптон» (3:2).

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