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«Реал» забил в 44-м матче подряд и повторил достижение «Барселоны»
27.02.2017 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 24-го тура примеры «Реал» одержал волевую победу над «Вильярреалом» (3:2).
Таким образом, клуб из Мадрида забил в 44-й игре подряд и повторил рекорд «Барселоны» 1944 года.
Среди испанских команд более продолжительной голевой серии больше ни у кого не было.
В последний раз «Реал» не забивал в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 26 апреля 2016 года (0:0). С тех пор команда Зинедина Зидана забила 117 голов в 44 матчах.
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В матче 24-го тура примеры «Реал» одержал волевую победу над «Вильярреалом» (3:2).
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