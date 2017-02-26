В матче 24-го тура примеры «Реал» одержал волевую победу над «Вильярреалом» (3:2).

Таким образом, клуб из Мадрида забил в 44-й игре подряд и повторил рекорд «Барселоны» 1944 года.

Среди испанских команд более продолжительной голевой серии больше ни у кого не было.

В последний раз «Реал» не забивал в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 26 апреля 2016 года (0:0). С тех пор команда Зинедина Зидана забила 117 голов в 44 матчах.